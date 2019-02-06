CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Soyer

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, "İnsanlarımız yeni ümitler, ufuklar için büyük bir heyecan yaşıyor.

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, "İnsanlarımız yeni ümitler, ufuklar için büyük bir heyecan yaşıyor. Bizim görevimiz bunu karşılıksız bırakmamak, daha ileriye taşımak." dedi.



Partisinin İzmir İl Başkanlığını ziyaret eden Soyer, adaylığı sürecindeki desteği dolayısıyla CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'e teşekkür etti.



Yerel seçime kısa bir süre kaldığını hatırlatan Soyer, seçim kampanyasını İl Başkanlığı ile birlikte yöneteceklerini kaydetti.



İzmirlilerin, CHP'ye uzun yıllardır büyük bir teveccüh gösterdiğine işaret eden Soyer, "İzmir'de kısa sürede büyük bir umut dalgasının doğmakta olduğunu görüyoruz. İnsanlarımız yeni ümitler, ufuklar için büyük bir heyecan yaşıyor. Bizim görevimiz bunu karşılıksız bırakmamak, daha ileriye taşımak." diye konuştu.



Daha sonra gazetecilerin sorularını cevaplayan Soyer, İzmir'in en acil sorunlarının katı atık bertarafı, altyapı, ulaşım ve trafik olduğunu ifade etti.



Güneydoğu'da hendekler kazıldığı dönemde yaptığı iddia edilen açıklamaları ve babası Nurettin Soyer ile ilgili eleştirilerin hatırlatılması üzerine Soyer şöyle konuştu:



"Ben bunlardan usandım ama birileri bunları gündeme getirmekten usanmadı. Hendek meselesi, PKK meselesi, hayatım boyunca ne öyle bir açıklamam oldu ne böyle bir ima yaptım. Babamla ilgili meseleyi defalarca konuştuk. İzmir'in gündeminde bu meseler yok."



HDP ve İYİ Parti'nin il başkanlıklarını ziyaret edip etmeyeceğinin sorulması üzerine Soyer, yerel siyasetin merkezi siyasetten farklı olduğunu kaydetti.



Solcu, dindar, laik ve Atatürkçü herkesin oyuna talip olduklarını ifade eden Soyer, HDP, İYİ Parti, AK Parti ve MHP'ye gideceğini belirtti.



CHP İl Başkanı Yücel de İzmir'de 30 ilçe belediyesi ile 1 büyükşehir belediyesini hedeflediklerini kaydetti.

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