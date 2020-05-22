CHP İzmir, cami saldırılarının ardından suç duyurusunda bulundu - Son Dakika

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, bir grup il yöneticisiyle birlikte İzmir Adliyesine giderek İzmir'de üst üste iki gün boyunca bazı camilerin merkezi telsiz sistemine korsan giriş yapılarak müzik yayını yapılması olayıyla ilgili suç duyurusunda bulundu.

İzmir'de üst üste iki gün boyunca bazı camilerin merkezi telsiz sistemine korsan giriş yapılarak müzik yayını yapılması provokasyonuyla ilgili, suç duyurusunda bulunacaklarını daha önce açıklayan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, bir grup il yöneticisiyle birlikte İzmir Adliyesine giderek suç duyurusu dilekçesini İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına verdi.

"TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Bu alçak saldırıların Müslümanlığa, Türkiye'nin birliğine, kardeşliğine ve İzmir'e yapıldığını ifade eden CHP İl Başkanı Yücel, suç duyurusuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"İzmir'de kutsal mekanlarımız olan camilerimiz kullanılarak yapılan saldırılarının faillerinin bulunması için, il yönetim kurulu üyelerimizle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. CHP İzmir olarak, hem bu provokasyonların toplumumuzu birbirine düşürmesine hem de akılları sırasınca CHP'yi bu olayla ilişkilendirmeye, nemalanmaya çalışanlara elbette ki izin vermeyeceğiz. Böylesine tehlikeli bir oyun oynayanların ve bu oyundan siyaset çıkarmaya, fırsat bulmuşken partimize veya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımıza saldırmaya çalışanlar varsa bilsinler ki, bunun hesabını İzmirliye veremezler. Bugün verdiğimiz suç duyurusunun takipçisi olacağız. İzmirlileri her gelişmeden haberdar edeceğiz. Halkımız bu saldırının büyük bir provokasyon olduğunun farkında. Şimdi adli makamların hızlıca olayı aydınlatmasını bekliyoruz."

"PLANLI VE ORGANİZE BİR SALDIRI"

Olayın provokasyon olduğunu söyleyen Deniz Yücel, "Aynı saldırının iki gün üst üste yapılmasının da, olayın planlı ve organize bir şekilde yapıldığını gösteriyor. Demek ki birileri Türkiye'de çatışma, kutuplaşma ortamı hazırlamak, yeni bir gündem oluşturmak için böylesine adice ve tehlikeli bir işe kalkışmış. Umarım ki gerekli önlemler alınır ve bu olay bir daha tekrarlanmaz. Olayın faillerinin bulunacağı, perde arkasının aydınlatılacağı konusunda adli makamlarımıza güveniyoruz. Bu konu tam anlamıyla açıklığa kavuşturulana failleri yakalanıncaya ve varsa azmettiricileri bulununcaya kadar halkımız adına takipçisi olacağız" dedi.

(İHA)