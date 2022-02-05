CHP İZMİR'DE 450 YENİ ÜYEYE ROZET - Son Dakika

İZMİR'de CHP'ye yeni üye olan 450 kişiye, rozetleri törenle takıldı. CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, törendeki konuşmasında, Türkiye'nin dayanışmaya ihtiyacı olduğunu belirtti.

İzmir'de, CHP'ye yeni üye olan 450 kişiye rozetleri takıldı. Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen törene, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Özuslu, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, CHP İzmir milletvekilleri Ednan Arslan, Tacettin Bayır, Kani Beko ile Özcan Purçu ve partililer katıldı.

Törende konuşan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP üyesi olmak bir onurdur, size ve bize çok önemli bir sorumluluk ve misyon yükler. CHP köklerini Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nden alan, milli mücadeleyi örgütleyen, tam bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulmasını sağlayan ve bu mücadeleyi başarıya ulaştıran bir parti. Her türlü imkan varken çoklu parti sürecini hayat geçiren, demokrasiden yana bir partidir. Geçmişte farklı partilere oy vermiş, üye olmuş olabilirsiniz. Bunların hiçbiriyle ilgilenmiyoruz diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu da, Adım attığınız CHP, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Benim iki emanetim var' dediği iki emanetten biridir. Biri CHP, diğeri de ilelebet payidar kalacak Türkiye Cumhuriyeti'dir. CHP'li olmak bir onurdur dedi.

'TARİHİ HEP BİRLİKTE YAZABİLİRİZ'

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ise Türkiye'nin dayanışmaya ihtiyacı olduğunu belirtip, Hepimizin eşit olduğu, hepimizin dayanışmayla var olabileceği, 100 yıla varan tarihten gelen mirasla, tarihi hep birlikte yazabiliriz diyen anlayışı büyüten, CHP'yi büyüten varlığınız için size teşekkür ediyorum. Aramıza katıldığınız için hoş geldiniz diyorum diye konuştu.

Son olarak konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı da şunları söyledi

Nereden geldiğinize bakmıyoruz. 'Neden geç geldiniz' diye sormuyoruz. 6 oklu, Atatürk'ün kurduğu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun önderliğinde iktidara yürüyen CHP ile mücadele edeceğiniz için size teşekkür ediyoruz. 40 yıldan beri emek veren arkadaşlarımız gibi bugün katılanlar da yol arkadaşımızdır. Burası insanların inançlarına saygılı olan, laikliğin temsilcisi olan bir siyasi parti. Herkesin barış içinde özgürce yaşayabilmesini temin etmek isteyen, batının da doğunun da eşit olması gerektiğini savunan bir parti. Birisi açken tok yatamayanların partisi. CHP, tanımadığı insanlara da yardım edenlerin partisi dedi.

'MUSTAFA KEMAL ATATÜRK HERKESİN GÖNLÜNDE'

Samsun'da Onur Anıtı'na yapılan saldırıya da değinen Salıcı, 2022 yılında halen Samsun'da Onur Anıtı'nı, Atatürk'ü sindiremeyen insanlarla da karşılaşıyoruz. Provokasyon olduğunun farkındayız. Mustafa Kemal Atatürk herkesin gönlünde. Ülkenin ortak değeri. Semboller üzerinden saldırabilirsiniz. Onu kimsenin gönlünden alma imkanına sahip değilsiniz. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni ve CHP'nin daha da güçlenerek iktidar mücadelesini seri adımlarla yapacağının bilincindeyiz diye konuştu.

Konuşmaların ardından CHP'ye katılan 450 kişiye rozetleri takıldı.