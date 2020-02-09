CHP İzmir'de ikinci kez Yücel dönemi - Son Dakika

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanlığının olağan kongresinde seçime tek aday olarak giren mevcut il başkanı Deniz Yücel, 611 delegenin 258'inin oyunu alarak ikinci kez başkan seçildi.



CHP İzmir, yeni yönetimini seçmek için Kültürpark'taki Celal Atik Spor Salonunda dün saat 10.00'da toplandı. Kongre yeter sayısına ulaşılmasının ardından başlayan olağan genel kurulun divan başkanlığına CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca seçildi. Cüneyt Oğuz yeterli imza sayısına ulaştı ve divana teslim etti. Mevcut başkan Deniz Yücel de yeterli imzayı toplayınca iki adaylı seçim olacağı öngörülmüştü. Ancak bazı delegelerin hem Oğuz hem de Yücel'e imza verdiği ortaya çıkınca delegeler yeniden divana çağrıldı. Mükerrer oy veren delegeler tercihini Deniz Yücel'den yana yapınca Oğuz'un yeterli oy sayısı geriledi ve aday olamadı. Bu yüzden seçime Deniz Yücel tek aday olarak girdi. CHP İzmir İl Kongresinde mevcut başkan Deniz Yücel 611 delegenin 258'inin oyunu alarak bir kez daha başkan seçilmiş oldu.



Listeler belli oldu



Çarşaf liste metoduyla yapılan kongrede il yönetimine 169, kurultay delegeliğine 159 kişi aday oldu. Kongrede 30 kişilik il yönetimi, 9 kişilik disiplin kurulu ve 56 kişilik kurultay delegesi seçildi. Deniz Yücel'in il yönetimi listesinden hiçbir isim çizik yemedi. Yeni yönetim için yapılan seçimde en yüksek oyu Cansu Malatyalı alırken, onu Özcan Durmaz ve Aygül Eryılmaz takip etti. Kurultay delegeliğinde ise en yüksek oyu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer alırken, Deniz Yücel 339 oy aldı. 56 kişilik kurultay delegesi listesinde yer alan Önder Koç seçim sonucunda liste dışı kaldı. Koç'un yerine beyaz listede yer alan Gürbüz Bal kurultay delegesi seçildi. İl disiplin kuruluna Zuhal Mercan, Mehmet Seyrek, Yekta Varnalı, Nurhan Yanya, Cumhur Yılmaz, Kadir Altanhan, Erdem Boyacı, Selahattin Güzel ve Zeynel Abidin Karabay seçildi.



"Sıkı ilişkiler içinde olacağız"



CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, "Daha üretken, çalışkan bir il başkanı olarak görevimi en iyi şekilde yapmaya gayret edeceğim. Yeni dönemde partimizin kurumsal yapısının güçlenmesi için önemli adımlar atacağız. İzmir il örgütüne bir bina kazandırmak için yönetim kurulu üyelerimizle uzun süredir çaba sarf ediyoruz. Kadın, gençlik kollarımıza ve parti okulu eğitmenlerimize olanak sağlayacak fiziki koşullara sahip, siyaset üretebilecekleri bir il binası almanın hazırlığındayız. Yeni dönemde tüm üyelerimize ulaşılması ve eğitim almamış üyemizin kalmaması için yoğun çaba sarf edeceğiz. Tüm üyelerimize ulaşılacak ve mücadelemize aktif olarak katılması sağlanacak. İlçe başkanları ve örgütlerimizin arasındaki dayanışmanın artırılması ve sadece seçim dönemlerinde değil her zaman sürekliliği olan seçmenle diyalog kurulmasını sağlayacak çalışmalar yapacağız. Yerel yönetimlerimizle birlikte, sivil toplum kuruluşları, demokratik kitle örgütleriyle ve kentin tüm dinamikleriyle daha sıkı ilişkiler içinde olacağız. Daha adil, özgür bir düzen için mücadele etmeye devam edeceğiz. Gençlerimizin, kadınlarımızın, kotalara, kontenjanlara sıkışmaması, daha geniş siyaset alanları için önemli çalışmalar yapacağız. Parti içinde birlik, beraberlik, aidiyet duygusunu güçlendirecek etkinlikler yapacağız" dedi. - İZMİR