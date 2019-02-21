Son Dakika Haberleri: CHP İzmir'de Menderes İlçe Başkanı İstifa Etti

CHP İzmir'de Menderes İlçe Başkanı İstifa Etti

1 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Menderes İlçe Başkanı Turgay Güler, sağlık sorunları nedeniyle istifa etti.

CHP İzmir'de Menderes İlçe Başkanı İstifa Etti, System.String[]
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Menderes İlçe Başkanı Turgay Güler, sağlık sorunları nedeniyle istifa etti.

CHP'de 4 ay önce, Ahmet Pala'nın belediye başkan aday adayı olmasının ardından İlçe Başkanlığına getirilen Turgay Güler, ciddi bir hastalık nedeniyle tedavi gördüğünü, bu şartlarda örgüte faydalı olamayacağını, bu nedenle görevi bırakmak zorunda kaldığını söyledi.

Güler yaptığı açıklamada, "Belediye Başkan adayımız Mustafa Kayalar'ı yürekten destekliyorum. Aramızda en küçük bir sorun dahi yaşanmadı, yaşanmaz da. Görevimden ayrılmak zorunda kalsam da elimden geldiğinde Kayalar'ın seçim kampanyasında yanında olacağımın bilinmesini isterim. Adayımıza ve örgütümüze başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Yeni ilçe başkanının ise önümüzdeki günlerde seçileceği belirtildi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:52 Kaynak: İHA

Turgay Güler, Menderes, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
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