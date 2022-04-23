CHP İzmir'den 23 Nisan Kutlaması. Deniz Yücel: "Tek Adam Yönetimine Karşı 'Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir' Diyoruz" - Son Dakika

CHP İzmir İl Başkanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenledi. İl Başkanı Deniz Yücel, "Tek adam yönetimine, her şeyi ben bilirim anlayışına, saray ve saltanat meraklılarının iktidarına karşı 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyoruz" dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise "Meclisi yaşatmak, milletimizin kayıtsız şartsız egemenliğini yaşatmaktır. Bu nedenle ona sonsuza kadar sahip çıkacağız" diye konuştu.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Nurdan Şenkal Uçar ve CHP İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Kotan, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir milletvekilleri Atila Sertel, Tacettin Bayır, Kani Beko ve Özcan Purçu'nun yanı sıra Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, CHP Parti Meclisi üyesi Devrim Barış Çelik ve partililer katıldı.

"ADALETSİZLİGİN SORUMLUSU TEK ADAM YÖNETİMİ"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından konuşan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel şunları söyledi:

"Bugün yaşadığımız bütün sorunların kaynağı, her türlü yetkiyi ve gücü tek bir kişinin kullanmasına imkan veren başkanlık sistemi. Dolar olmuş 15 lira. Mazot olmuş 22 lira. Kıyma olmuş 100 lira, domates 25 lira. İnsanlar elektrik faturalarını, doğalgaz faturalarını ödeyemez hale gelmiş. Millet açlıktan, yoksulluktan, işsizlikten kıvranırken, eşe dosta 3'er 4'er maaş bağlayan, yandaş firmaların yüz milyonlarca lira vergi borcunu silen, geçiş garantili otoyol ve köprülerle çocuklarımızın geleceğini ipotek altına alan bir siyasi iktidar. İşte bu adaletsiz, liyakatsiz ve basiretsiz yönetimin ve düzenin tek sorumlusu tek adam yönetimi. Tek adam yönetimine, her şeyi ben bilirim anlayışına, saray ve saltanat meraklılarının iktidarına karşı 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyoruz.

"TAHRİBATA SON VERME ZAMANI"

Bu bayram çocuklarımızın mutlu olacağı kutlamaların yapılacağı, milletimizin iradesini temsil eden meclisimiz adına, güçlü duyguların yaşanacağı bir bayramdır. Onun içindir ki, memlekette milyonlarca çocuğun bulunduğu hanelerin elektriğini kestirenlerin, yönetecek yoksul bir seçmen kitlesi hedeflerken, memlekete tarihin en ağır ekonomik buhranını yaşatanların, kendi saltanatları uğruna vatandaşı zam, zulüm ve adaletsizlikle yalnız bırakanların adını daha fazla anmak istemiyorum. Milleti hiçe sayan, çocuklarımızın geleceğini faiz lobilerine elleriyle teslim eden, saltanat uğruna memleketin mallarını haraç mezat satan, bu ülkenin milli birliğinin ve bütünlüğünün yapı harcı olan Kuvayı milliye ruhuna ihanet içinde olanların devri artık geçti. Artık halkının derdini dert edinen, 'Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek, karanlıkta kalmayacak' diyen, milli eğitimden yargı sistemine kadar, 20 yıllık ağır tahribata son verecek olan bir anlayışın zamanıdır. Artık çocuklarımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın, emeklilerimizin ve çiftçilerimizin zamanıdır.

"SARAYIN DEĞİL MİLLETİN DEVRİ"

İnsanlarımızın markete girmekten korkar olduğu, her zamdan sonra iktidarın sadece nutuk attığı, asgari ücretlinin ve emeklilerin eti, yumurtayı, meyveyi unuttuğu günleri sona erdirme zamanıdır. Artık Genel Başkanımız Sayın kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde bu ülkeye huzuru, barışı, refahı ve adaleti getirme zamanıdır. Anlayacağınız, artık saraylıların devri değil, milletin devridir. Bu 23 Nisan'da tüm çocuklarımıza ve halkımıza sözümüzdür! Beklenen ve özlenen Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz."

SOYER: "SONSUZA KADAR SAHİP ÇIKACAĞIZ"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise şunları kaydetti:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi, emperyalizme karşı dünyanın en büyük mücadelelerinden biri olan kurtuluş destanının sonunda kurulmuş. Bu topraklarda yaşayan herkesin eşit yurttaşlık talebi ve ortak yaşam arzusuyla şekillenmiştir. Bu meclisi yaşatmak milletimizin kayıtsız şartsız egemenliğini yaşatmaktır. Bu nedenle ona sonsuza kadar sahip çıkacağız. Ülkemiz derin bir demokrasi ve yönetim krizi yaşıyor. Cefakar vatandaşlarımız ekonomik kriz ve yoksullukla başa çıkmaya çalışıyor. Bu sorunlarla mücadele etmenin tek yolu cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırmaktır. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde partimizin dostlarımızla beraber yürüttüğü mücadele tarihi önem taşıyor. Bizim mücadelemiz sadece iktidar olma değil, aynı zamanda ülkemizin içine düştüğü fakru zaruretten kurtulma mücadelesidir. Bu özel gün aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara duyduğu sevginin göstergesidir. Bizler çocuklarımızı sevgi ile büyütürken, yüreklerindeki memleket aşkını korumak mecburiyetindeyiz. Çocuklarımız bu memleketten umudunu keserse onların gözünün içindeki ışık sönerse memleketimizin ışığı da söner. Karamsarlığı yerle yeksan etmek temel vazifemizdir. Çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miras demokratik, özgür ve adil bir ülkedir. "