CHP İzmir'den Tolunay Akalın için kampanya - Son Dakika
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CHP İzmir'den Tolunay Akalın için kampanya

6 saat önce

CHP İzmir İl Örgütü, aplastik anemi tedavisi gören CHP Akhisar Gençlik Kolları Başkanı Tolunay Akalın için kan ve kök hücre bağışında bulundu.

CHP İzmir'den Tolunay Akalın için kampanya, System.String[]

CHP İzmir İl Örgütü, aplastik anemi tedavisi gören CHP Akhisar Gençlik Kolları Başkanı Tolunay Akalın için kan ve kök hücre bağışında bulundu.


İzmir'de aplastik anemi tedavisi gören CHP Akhisar Gençlik Kolları Başkanı Tolunay Akalın için 'HepbirlikteUmutolalım' sloganıyla kök hücre bağışı kampanyası düzenlendi. CHP İzmir İl Örgütü üyeleri de kampanya çerçevesinde Konak'ta bulunan Kızılay aracında kan ve kök hücre bağışında bulundu. Bağışta bulunan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, "Akhisar Gençlik Kolları Başkanımız Tolunay'ın rahatsızlığından dolayı CHP il yönetimi olarak kan ve kök hücre bağışında bulunmaya geldik. Önümüzdeki haftalarda ilçe örgütlerimiz de aynı şekilde bu kampanyaya katılacak. Hem bir farkındalık sağlamak istedik, hem de Tolunay kardeşimize bir umut olalım istedik. Umuyoruz ki en kısa zaman iyileşir ve sağlığına kavuşur. Kendisine acil şifalar diliyoruz" dedi.


Yücel'den bağış çağrısı


Yücel, "CHP Manisa İl Başkanlığımızın başlattığı bir kampanya vardı. Buna bir destek vermek istedik. Ayrıca Tolunay kardeşimiz ile ihtiyacı olan tüm vatandaşlarımıza bir desteğimiz olsun istedik. Tüm yurttaşlarımızın hem kök hücre bağışı hem de kan bağışı yapmaları konusunda Kızılay'ın ilgili birimlerine başvurmalarını istiyorum. İhtiyaç sahibi olan, tedavi gören birçok insan var. Kan vererek, kök hücre bağışında bulunarak ihtiyacı olan bütün yurttaşlarımıza destek, umut olabilirler. Onları da kan vermeye, kök hücre bağışında bulunmaya davet ediyoruz" diye konuştu. - İZMİR

Cumhuriyet Halk Partisi, Tolunay Kafkas, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 05:31 Kaynak: İHA
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