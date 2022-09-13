CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Ergül'den Gaziemir İlçe Milli Eğitim Müdürü Derse'ye Tepki: "Siyasete Meraklıysa İstifa Etsin"

CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Yasin Ergül, tadilatları yapılmadığı için İzmir'de birçok okulda eğitim verilemediğini, özellikle Gaziemir'de sıkıntının büyük olduğunu belirtti. AKP'li bir üye gibi davrandığını ileri sürdüğü Gaziemir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ogün Derse'nin AKP'li yöneticilerin sosyal medya paylaşımlarını beğendiğini gösteren görseller paylaşan Ergül, "Binlerce öğrenciyi ilgilendiren sorunlar ortada dururken, en temel sorumlu olan ilçe müdür, ak trollük yapıyor. Siyasete bu kadar meraklıysa derhal istifa etsin" dedi.

CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Yasin Ergül, İzmir'de birçok okulda eğitim verilemediğini ve özellikle Gaziemir'de bulunan öğrenci ve velilerin büyük mağduriyet yaşadığını belirtti. Yazılı bir açıklama yaparak Gaziemir'deki okullarla ilgili bilgi veren Ergül, şunları kaydetti:

"Gaziemir Beyazevler Mahallesi'ndeki Mevlüt Aysun Özer İlkokulu tadilat yapılamadığından kullanılamaz durumda. İlkokula yeni başlayan çocuklarımız yaklaşık 2 kilometre uzaktaki Dokuz Eylül İlkokulu'na taşımalı olarak gitmek zorunda bırakıldı. Anaokulu öğrencileri ise 2022'nin Türkiye'sinde konteynerlerde eğitim görüyor. Aktepe Mahallesi'nde yıkılan ve hala tek bir adım dahi atılmayan Anafartalar İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri, Emrez Mahallesi'ndeki Mustafa Kemal Ortaokulu'na gitmek zorunda. İlçenin en köklü eğitim kurumlarından Gaziemir Lisesi ise yine tadilat yapılmadığından eğitime kapatıldı. Bu umursamazlık ve beceriksizlik yüzünden, Gaziemir'deki lise öğrencileri için özel liseler ya da imam hatipler neredeyse zorunlu kılındı. Bu okulları tercih etmeyenler ise çevre ilçelere yönelmek ve eğitimlerine taşımalı devam etmeyi tercih etmek zorunda."

"HÜKÜMET KONAĞI İNŞAATINA BÜTÇE VAR, OKULLARA YOK"

Yeni eğitim öğretim yılı öncesi yaşanan sıkıntılara değinen ve bütçe sorunu söylemlerine dikkat çeken Ergül'ün açıklaması şöyle devam etti:

"Yeni eğitim öğretim yılı başladı. Zaten bozulmuş bir sistemin, sorunsuz başlaması beklenemezdi. Ülkeyi adeta enkaz haline getirmiş iktidar, içinde rant olmayan hiçbir soruna da çözüm üretmiyor, üretemiyor. 30 Ekim 2020'de yaşadığımız deprem sebebiyle, ilimizde ve Gaziemir'de birçok bina hasarlı hale geldi. Bunlardan en önemlileri ise şüphesiz okul binalarımız. Tam 2 yıldır, hafif ve orta hasarlı olarak raporlanmış okullar tadilat bekliyor. Peki, bakanlık ve temsilcileri ne yapıyor? Tam 2 yıldır, tadilat ihalesine bile çıkılamayan okulların öğrencileri ve ailelerini düşünen bir bakanlık ya da iktidar temsilcisi yok mu? Tıpkı ülkeyi yönetemeyen beceriksizler gibi, onların yerel temsilcileri de aynı beceriksizlikteler ve bu beceriksizliklerin kahrını yine milletimiz çekiyor. Eğitimle ilgili ilçede sorumlu olan yetkililer, kendilerine ulaşan vatandaşlara, 'Bu işler için bütçe yok o yüzden tadilat yapamıyoruz' gibi utanılacak açıklamalar yapıyorlar. Ancak İlçe Milli Eğitim Müdürü'nün de makam olarak kullanacağı yeni hükümet konağı inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. Kendi makamlarınıza gelince bütçe var da okullara gelince mi bütçe yok? Zaten fahiş kırtasiye ve okula başlangıç masraflarının yanına, bir de servis ücretlerini milletin sırtına nasıl yüklersiniz? Sistemi öylesine çökerttiniz ki, yönetemediğiniz ülke ve batırdığınız ekonomi yüzünden, akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar sonrasında, taşıyacak öğrenci bulamayan servisçiler de sizin yüzünüzden artık kontak kapattı. Anlayacağınız veliler servise verecek para, servisçiler mazota verecek para bulamıyor."

"SİYASET YAPACAKSA İSTİFA ETSİN"

Gaziemir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ogün Derse'nin AKP'li yöneticilerin sosyal medya paylaşımlarını beğendiğini gösteren görseller paylaşan Ergül şunları kaydetti:

"Gaziemir Milli Eğitim Müdürü Ogün Derse, devletin memuru ve ilçenin eğitim kurumlarından sorumlu kişi olduğunu unutarak AKP'li bir üye gibi siyaset yapıyor. Binlerce öğrenciyi ilgilendiren bu ve başka sorunlar ortada dururken, sorunun en temel sorumlusu olan il ve ilçe milli eğitim müdürleri nerede, ne yapıyor? Biz, ilçe milli eğitim müdürünün ne yaptığını bulduk, ak trollük. Gaziemir'e ilçe milli eğitim müdürü diye görevlendirilen kişi, bu görevini AKP'li siyasilere sosyal medya üzerinden kalp yollamak, beğeni yollamak olarak anlamış olacak ki; öğrencilerin ve okulların sorunlarıyla ilgilenmiyor. Hangi AKP'li siyasi gönderi paylaşsa ilk etkileşim İlçe Milli Eğitim Müdürü Ogün Derse'den geliyor. Ogün Derse, 657 sayılı kanundan bihaberse, kendisine onu da hatırlatmasını da biliriz. Siyasete meraklıysa derhal istifa etsin. Gaziemir'in çocuklarının geleceğine gölge etmekten vazgeçsin. Yok, eğitimci ve idareci olarak yaşamına devam edecekse, görevini adam gibi yapsın, ak trollükten vazgeçsin."