Deniz Yücel'den AKP'ye 'Atatürk'süz 9 Eylül Kutlaması' Tepkisi: "İzmir, Tayyip Erdoğan ve Şürekasına Geçit Vermez" - Son Dakika
Üye Girişi

Deniz Yücel'den AKP'ye 'Atatürk'süz 9 Eylül Kutlaması' Tepkisi: "İzmir, Tayyip Erdoğan ve Şürekasına Geçit Vermez"

06.09.2022 17:07
Deniz Yücel'den AKP'ye 'Atatürk'süz 9 Eylül Kutlaması' Tepkisi: "İzmir, Tayyip Erdoğan ve Şürekasına Geçit Vermez"

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, AKP İzmir İl Başkanlığı ve İl Başkanı Kerem Ali Sürekli tarafından İzmir'in kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla paylaşılan görsele tepki gösterdi. Sadece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının yer aldığı görseli eleştiren Yücel, "Mustafa Kemal Atatürk’süz ve Tayyip Erdoğan görseliyle 9 Eylül'ü kutlamak, tam da size yakışır. 9 Eylül, Atatürk’süz olmaz. İzmir, Tayyip Erdoğan ve şürekasına geçit vermez" dedi.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, AKP İzmir İl Başkanlığı ve İl Başkanı Kerem Ali Sürekli tarafından İzmir'in kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla paylaşılan görsele tepki gösterdi. Sadece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının yer aldığı görseli eleştiren Yücel, " Mustafa Kemal Atatürk'süz ve Tayyip Erdoğan görseliyle 9 Eylül'ü kutlamak, tam da size yakışır. 9 Eylül, Atatürk'süz olmaz. İzmir, Tayyip Erdoğan ve şürekasına geçit vermez" dedi.

AKP İzmir İl Başkanlığı, bugün sosyal medya hesabında, üzerinde sadece Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının yer aldığı ve "İzmir'in ZAFER ile taçlanan kurtuluşunun 100. yılı kutlu olsun" yazılı bir kutlama görseli paylaştı.

AKP İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de AKP İzmir İl Başkanlığı'nın bu paylaşımını alıntılayarak, "Vatan ve bayrak aşkının vücut bulduğu şehirdir güzel İzmir… Hürriyet, istiklal ve istikbalin şehri İzmir'imizin 'Zafer' ile taçlanan kurtuluşunun 100. yılı kutlu olsun" paylaşımını yaptı.

Söz konusu paylaşımlara CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'den tepki geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yücel, paylaşımda Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının yer almadığına dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Mustafa Kemal Atatürk'süz ve Tayyip Erdoğan görseliyle 9 Eylül'ü kutlamak, tam da size yakışır. Şunu hala öğrenemediniz. 9 Eylül, Atatürk'süz olmaz. İzmir, Tayyip Erdoğan ve şürekasına geçit vermez."

YORUMLAR
500
İzmir'de Tarkan tarifesi 15 bin TL'yi buluyor İzmir'de Tarkan tarifesi 15 bin TL'yi buluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'te resmi törenle karşılandı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'te resmi törenle karşılandı
Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Eylül, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Deniz Yücel'den AKP'ye 'Atatürk'süz 9 Eylül Kutlaması' Tepkisi: 'İzmir, Tayyip Erdoğan ve Şürekasına Geçit Vermez' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
16:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a bir gözdağı daha: Benim bu anlattıklarım bir rüya değil
16:37 TFF ziyaretinde gülümseten anlar! Ali Koç'tan Erden Timur'a: Ne para harcadın ya
16:26 Ali Koç, Ankaragücü-Beşiktaş maçında yaşanan saldırıya dair konuştu: Bu saldırı tüm takımlara yapılmıştır
16:23 Gülşen için skandal sözler kullanan Yeniden Refah Partili Ömer Yıldız hakkında suç duyurusu: Katli vaciptir
16:20 İbo'nun kızı Dilan Çıtak'ın transparan pantolonuna yorum yağdı: Bütün için görünüyor
16:20 Sahte içki içen evli çiftten adam hayatını kaybetti, kadın yaşam savaşı veriyor
16:13 Fenerbahçe'den Avrupa Ligi'nde büyük başarı! Listeye giren tek Türk takımı oldu
16:10 Açılışı yapılan köprü kurdelesi kesildikten hemen sonra yerle bir oldu
15:48 Venedik film festivaline Dilan Çiçek Deniz damgası! Güzelliğiyle hayran bıraktı
15:48 İngiltere'nin yeni Başbakanı seçilen Liz Truss, Kraliçe 2. Elizabeth'ten hükümeti kurma yetkisini aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2022 17:07:55. #1.12#
SON DAKİKA: Deniz Yücel'den AKP'ye 'Atatürk'süz 9 Eylül Kutlaması' Tepkisi: "İzmir, Tayyip Erdoğan ve Şürekasına Geçit Vermez" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement