Deniz Yücel'den Asbestli Gemi Tepkisi: "Bu Zehir Ticaretinden Yol Yakınken Dönün. Bu Zehir Bombasını Aliağa ve İzmir'in Ortasında Patlatmayın"

KERİM UĞUR

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Aliağa'da sökümü için izin verilen asbestli gemi Nae Sao Paulo ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na çağrı yaparak, "Aliağalıların sağlığını, nefesini, doğasını önümüzdeki 50 yıl boyunca etkileyecek bu zehir ticaretinden yol yakınken dönün. Bu zehir bombasını Aliağa ve İzmir'in ortasında patlatmayın" dedi. CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat da asbestli gemiye karşı kamuoyu duyarlılığı yaratılması gerektiğini söyledi.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, CHP Aliağa İlçe Başkanı Özlem Şan Oğuzhan, CHP İzmir il yöneticisi Sedredil Coşkuner'le birlikte CHP Aliağa İlçe Başkanlığı'nda basın açıklaması yaptı. Yücel ve Polat, bünyesinde yüzlerce ton asbest barındırdığı iddia edilen Brezilya donanmasına ait savaş gemisi Nae Sao Paulo'nun Aliağa'ya getirilecek olması nedeniyle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na tepki gösterdi.

"HİNDİSTAN KABUL ETMEDİ"

Gemi sökümünün yapıldığı ülkelerden Hindistan'ın Sao Paulo'yu kabul etmediğini iddia eden Yücel, şöyle konuştu:

"Bu çöpü ve zehiri kabul edecek tek ülke kaldı o da Türkiye. Peki, bu zehir dolu ve söküldüğü takdirde ortaya çıkacak tüm zehrin doğaya ve havaya karışacağı kesin olan geminin sökümünü yapmak zorunda mıyız? Bu geminin sökümünden firmanın elde edeceği gelir veya devletin alacağı vergi, Aliağalılar ve İzmirlilerin hayatından, doğamızın bozulmasından ve kirletilmesinden daha mı kıymetli? Bize göre cevap kocaman bir hayır. Bu gemide, hiçbir mantıklı yanı olmadığı halde, diyelim ki Çevre Bakanı Sayın Murat Kurum'un söylediği gibi, 900 ton değil de 9 ton asbest olsun. Bu açıklama bile başlı başına sorunludur. Yani şunu diyorlar: 'Bu gemi tonlarca zehir yüklü ama sizin dediğiniz kadar değil'. Özrü kabahatinden büyük bir açıklama daha. Yani Sayın Bakan Aliağa'ya tonlarca zehir yüklü bir geminin geleceğini ve bunu Türkiye dışında hiçbir ülkenin kabul etmediği gerçeğini itiraf ediyor. Üstelik bu itirafı da sanki bu geminin söküm için Türkiye'ye getirilmesi büyük bir başarıymış gibi anlatıyor. Neresinden tutsanız elinizde kalan, sorunlu, zararlı ve sorumsuz bir açıklama. Aliağalıları ve tüm İzmir'i cahil yerine koyan bu açıklamaya da tonlarca zehir yüklü geminin, bakanın güzellemeleri arasında ilçemize getirilmesine de karşıyız."

"İKTİDAR TARAFINDAN SAVUNULMASI AKIL TUTULMASIDIR"

Yücel, açıklamasına şöyle devam etti:

"Dünyanın birçok ülkesinin, özellikle de Avrupa ülkelerinin kendi ürettikleri zehirli atıkları, çevre ve insan sağlığına zarar vereceği için kendi ülkelerinde bertaraf etmeyerek, Türkiye'ye çöplük muamelesi yapmaları, Türk halkının sağlığının hiçe sayılmasını asla kabul etmiyoruz. Aliağa'da yapılan gemi sökümlerinde, özellikle zehirli atıklar içeren sökümlerin ve sonrasında bu atıkların bertaraf işlemlerinin yeterince denetlenmeden yapıldığı, zaten kamuoyu tarafından bilinen bir gerçek. AKP iktidarı döneminde, tüm ilgili odaların, çevre örgütlerinin, muhalefet milletvekillerinin ve ilçe örgütümüzün bu konudaki uyarılarına ve çağrılarına kulak tıkanmıştır. Zaten mevcut durum işçi sağlığı ve vatandaşlarımızın sağlığı açısından son derece zararlıyken; tüm bunların üstüne şimdiye kadarki en büyük zehir yükü barındıran bir geminin ilçeye getirilmek için diretilmesi, bilimle, doğayla ve insan sağlığıyla inatlaşarak bu işin iktidar tarafından ısrarla savunulması, ancak bir akıl tutulmasıyla açıklanabilir."

"İKTİDARDAN HESAP SORACAĞIZ"

AKP hükümetini eleştiren Yücel, sözlerini şöyle tamamladı:

"Adeta zehir bombası halinde Aliağa'ya doğru gelen geminin bu yolculuğunu savunanlar, bir tek AKP iktidarı ve onun Çevre Bakanı Sayın Murat Kurum'dur. Sayın Çevre Bakanı'na ve AKP iktidarına buradan bir kez daha sesleniyoruz. Aliağalıların sağlığını, nefesini, doğasını önümüzdeki 50 yıl boyunca etkileyecek bu zehir ticaretinden yol yakınken dönün. Bu zehir bombasını Aliağa ve İzmir'in ortasında patlatmayın. Bu ülke, Çernobil faciasından sonra Karadeniz'deki çayların radyasyondan etkilenmediğini göstermek için radyasyonlu çay içen bakanlar gördü. O felaket sonrası Türkiye'nin bazı bölgelerinde kanser vakalarında 3 kata kadar artışlar yaşanmıştı. Sayın Bakan da tarihte bu şekilde anılmak istiyorsa bu zehir dolu geminin zararsız olduğunu düşünüyorsa, kendisini gemi sökümü tamamlanıncaya kadar, söküme yerinde eşlik etmeye çağırıyoruz. Ancak biliyoruz ki, bu davete icabet etmeyecek. Çünkü kendisi de bu zehri solumak istemiyor. Zehirlenmek istemiyoruz. Çocuklarımızın gelecekte bile bile kanser olmasına yol açacak bu zehir dolu gemiyi İzmir'de ve Türkiye'de istemiyoruz. İzmir hiç kimsenin zehirli atıklarını kabul edecek bir çöplük değildir. Tüm bu uyarılara rağmen, halkımızın, çocuklarımızın, doğada yaşayan tüm canlıların ve çevremizin sağlığını hiçe sayanlardan, iktidarımızda hesap soracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

POLAT: "KAMUOYU DUYARLILIĞI YARATMAK ZORUNDAYIZ"

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat ise şunları söyledi:

"Asbestin insanlarda kanser yaratma riskinin 5 kat fazla olduğu belirtilmiş. Bir sigaraya karşılık 10 kat fazla kanser yapma riski var. Aliağa'daki hava riskini zaten biliyoruz. Biz kimsenin ticari sanayine karşı değiliz. İnsanlar üretim yapacaksa da bunun belli kurallarla olması gerekiyor. 2003 yılında bu geminin bir ikizinin İzmir'e gelmesi söz konusu olmuş ve gelen tepkiler sonrası bakanlık geri adım atarak bu gemiyi çekiyor. Aliağa açısından büyük riskleri taşıyan durum ile karşı karşıyayız. Biz anayasanın verdiği yetkiler çerçevesinde bu gemiye karşı direneceğiz. İl Başkanımız ve Büyükşehir Belediye Başkanımız da oldukça duyarlı. İzmir'de ve Türkiye'de bir kamuoyu duyarlılığı yaratmak zorundayız."

CHP Aliağa İlçe Başkanı Özlem Şan Oğuzhan, asbestli gemiye karşı yarın saat 18.00'de Aliağa Demokrasi Meydanı'nda yapılacak mitinge İzmirliler'i davet etti.