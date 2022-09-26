CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel: "Akp'lilerin Çırpınışına Bakılacak Olursa Çok Verimli Bir Kampa Ev Sahipliği Yaptığımız İçin Çok Mutluyuz"

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP TBMM grubunun hafta sonu İzmir'de düzenlediği çalışma ve değerlendirme toplantısı ile ilgili "Türkiye'de gündemi belirleyen partimizin İzmir çalışmalarına, olur olmaz bahanelerle kulp bulmaya çalışan AKP'lilerin çırpınışlarına bakılacak olursa, saray iktidarı mensupları arasında korku yaratan, çok verimli bir kampa ev sahipliği yaptığımız için çok mutluyuz. AKP'lileri de anlıyoruz aslında. Bunca engellemelerine, bunca algı yaratma çabalarına rağmen, belediye başkanlarımızın İzmir için, halka hizmet için yapılan projeleri bir bir hayata geçirmelerinin endişesini yaşıyorlar" dedi.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İzmir İkinci Seçim Bölgesi'ndeki saha çalışmaları kapsamında Bayraklı'da; Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, CHP il ve ilçe yöneticileri ile birlikte esnafı ziyaret etti, vatandaşları dinledi.

Ardından partililerle bir değerlendirme toplantısı yapan Yücel, "Birileri yalan yanlış söylemlerle, algı yaratma çabalarıyla konuşa dursun. Biz sahadan hiç ayrılmadık ayrılmıyoruz. Belirlenmiş adreslere göstermelik ziyaretler değil, vatandaşın en yoğun olduğu, ekonomik krizin en ağır hissedildiği yerlerde dert dinliyor, derman olmaya çalışıyoruz. AKP'li yöneticilerin biraz cesareti varsa buyursunlar. Vatandaşın da kendilerine bir çift sözü olacak" dedi.

"HALKIN İKTİDARININ BAŞLAYACAĞI SEÇİM GÜNÜNÜ İPLE ÇEKİYORLAR"

Yücel; Diyarbakır, Konya, Rize, Isparta ve Bayraklı'da tüm yurttaşların dertlerinin aynı olduğunu belirtirken, şöyle konuştu:

"Vatandaş artık derdini anlatmaktan bıkmış, yorulmuş. Geçinemiyoruz, yetiremiyoruz, yarınımızı göremiyoruz diye feryat eder halde. Bayraklı esnafı da 'sabrederek, şükrederek bugüne kadar geldik ama artık ya kendimiz kepenk kapatacağız ya da zaten batacağız' diyor. Vatandaş peynir alamıyor, güçlükle kaynattığı yemeğin içine az da olsa et koyamıyor. Okullar açılmış insanlar çocuklarına defter, kalem alamıyor. Ama birileri çıkıp 'Türkiye şu kadar büyüdü, enflasyon düşecek, Avrupa Amerika battı biz iyiyiz' gibi, insanlarla dalga geçercesine, akıllarımızla alay edercesine nutuk atıyor. Kendileri dertli, sıkıntılı ve öfkeli vatandaşlarımızın yanına gidemediği, hallerini sormadıkları için, kendi söyledikleri yalanlara herkesin inandığını düşünüyor olabilirler. Ama biz her gün farklı bir ilçede, sürekli halkımızla iç içeyiz. İzmir'de bu yalanlara inanan, boş laflara kulak asan bir kişi dahi görmedik. Ama şunu çok net bir biçimde söylüyorum ki; halkımız artık basiretsiz, halka sırtını dönmüş, kendi saltanatı içinde iktidar sarhoşluğu yaşayanların, yani tek adam ve AKP iktidarının son bulacağına yürekten inanmış. İzmirliler de millet iktidarının sunduğu çözümlere, memlekette adaletin ve eşitliğin sağlanacağına, vergilerin saraya ve yandaşa değil de vatandaşa harcanacağına inanmış, saltanat ve israf iktidarının sona ereceği, halkın iktidarının başlayacağı seçim gününü iple çekiyor."

"AKP'LİLERİN ÇIRPINIŞINA BAKILACAK OLURSA İZMİR KAMPI ÇOK BAŞARILI GEÇMİŞ"

Partisinin hafta sonu Seferihisar'da yapılan kampını ve AKP'lilerin eleştirilerini de değerlendiren Yücel, şunları söyledi:

"2 günlük bu çalışmalara ek olarak genel başkanımızın katılımlarıyla gerçekleştirilen, İzmir büyükşehir belediyemizin yeniden İzmir'e kazandırdığı Avrupa ödülü töreni, Gaziemir'de gerçekleştirilen kentsel dönüşüm temel atma töreni ve İz Dönüşüm Atık Toplama ve Ayrıştırma Tesisinin açılışı da eklenince, oldukça yoğun ve ses getiren bir İzmir programı gerçekleştirdik. İzmir kampı, CHP'nin muhalefette yaptığı son milletvekili kampıydı. Genel başkanımızın verdiği mesajlar, kapalı toplantılarda belirlenen yol haritaları ve yapılan değerlendirmelerin tamamı, iktidarımıza giden yolda ve iktidarımızda yapılacak çalışmalarla ilgiliydi. Türkiye'de gündemi belirleyen partimizin İzmir çalışmalarına, olur olmaz bahanelerle kulp bulmaya çalışan AKP'lilerin çırpınışlarına bakılacak olursa, saray iktidarı mensupları arasında korku yaratan, çok verimli bir kampa ev sahipliği yaptığımız için çok mutluyuz. AKP'lileri de anlıyoruz aslında. Bunca engellemelerine, bunca algı yaratma çabalarına rağmen, belediye başkanlarımızın İzmir için, halka hizmet için yapılan projeleri bir bir hayata geçirmelerinin endişesini yaşıyorlar. Kendilerinin ülkeyi soktukları buhran ve yokluğa rağmen, CHP'li belediyelerin hizmet üretmesinin şaşkınlığı içindeler. Onları hem şaşırtmaya hem de korkutmaya devam edeceğimizden hiç şüphe duymasınlar. Ülkemizde, millet iktidarının gelişi ve Saray iktidarının gidişi için umutları tazeleyen ve güçlendiren İzmir çalışmalarının başarıyla tamamlanmasının gururunu yaşıyoruz. İnşallah, önümüzdeki yıl iktidarımızda yapılacak ilk milletvekili kampına da ev sahipliği yaparız."

SERDAR SANDAL: EL ELE, KOL KOLA GİRME ZAMANI…

Bayraklı Belediye Başkanı Sandal ise şöyle konuştu:

"Göreve geldiğimizden bu yana kent kimliğini ve belediyedeki kurumsal yapımızı sağlamlaştırmak için var gücümüzle çalıştık. Tüm kurumlarla uyumlu, il ve ilçe yönetimiyle koordineli çalışmalar yürüttük. Kendi ayakları üzerinde durabilen, borçsuz ve daha modern bir Bayraklı'yı hep birlikte yaratmak istiyoruz. Çalışmalarımız kapsamında Bayraklı'nın tarihsel mirasına da sahip çıkarak, kentsel dönüşümde Bayraklı'nın tamamını yeniden planladık. Kültürden sanata, sağlıktan spora her alanda halkımıza hizmet üretiyoruz. Yarınlara daha güzel bir Bayraklı bırakacağız. Artık el ele kol kola yol yürüme zamanı. Bayraklı CHP'nin kalesidir, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bu konuda bize düşen de görevimizi en iyi şekilde yapmaktır. Biz her geçen gün büyüyen, güçlü bir aileyiz. Birlikte çalışacağız ve kazanacağız."