CHP'li Yücel'den Erdoğan'a "Tunç Soyer" Tepkisi: "Bedelini Hem Sandıkta Hem Yargıda Öderler"

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i hedef alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tepki gösterdi. Yücel, "Kimse haddini aşıp da yargıya talimat verir gibi parmak sallamasın. Kendi basiretsizliklerini örtmek için Tunç Soyer'i hedef gösterenler, günü gelince bunun bedelini hem sandıkta hem yargıda öderler" dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Özbekistan ziyareti sonrası gazetecilere açıklama yapan ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tepki gösterdi. Yücel şunları kaydetti:

"AKP'de 9 Eylül ve Tunç Soyer hazımsızlığı devam ediyor. Kimse haddini aşıp da yargıya talimat verir gibi parmak sallamasın. Kendi basiretsizliklerini örtmek için Tunç Soyer'i hedef gösterenler, günü gelince bunun bedelini hem sandıkta hem yargıda öderler. Tunç Soyer yalnız değildir."

ERDOĞAN: "HUKUK ÇERÇEVESİNDE GEREĞİNİ YAPMAMIZ LAZIM"

Özbekistan ziyareti sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Tunç Soyer'in 9 Eylül kutlamalarındaki sözleriyle ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

"Bu adamın istikameti filan yok. Bu, pusulayı şaşırmış ve terbiyeden uzak. Tarihini hakaretle ifade etmeye çalışan bir insan, bir defa bu milletin bir evladı olamaz. Bu millet, bu ecdatla anılıyor. Bu ecdatla şu anda biz iftihar ediyoruz. Ama ne yazık ki siyasetin içinde olmaktan öte parti başkanı olanlarda bile ve üstelik tarihçiyim dedikleri halde bunu yapanların olması gerçekten bir akıl tutulmasıdır. 33 sene Osmanlı'yı idare eden bir Sultan Abdülhamid'e utanmadan, sıkılmadan öyle yakıştırmalar yapılması asla kabul edilemez. Bir de Merdan Yanardağ diye birisi var. O da Osmanlı hakkında ahlaksız ifadeler kullanıyor, hakaretler ediyor. Bu ifadeleri kesinlikle nefret suçuna da girer. Tabii bunların üzerine gitmemiz lazım. Yani bu meydan o kadar boş değil. Bunu bilmeleri gerekecek. Ecdadımıza eğer layık olacaksak bunlara hukuk çerçevesinde gereğini yapmamız lazım."