Deniz Yücel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Depremzede' Tepkisi: "Ev Fiyatlarının 4-5 Kat Artmasına, İnsanların Evsiz Kalmasına Sebep Olan Kendisi"

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni depremzedeler için hiçbir şey yapmamakla suçlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tepki gösterdi. Yücel, "Ev fiyatlarının 4-5 kat artmasına, insanların evsiz kalmasına sebep olan ama kendisi evsiz bıraktığı insanların vergileriyle yaptırdığı sarayda oturan AKP Genel Başkanı, büyükşehir belediyemizi kastederek 'Depremzedeler için hiçbir şey yapmadılar' demiş. Tüm İzmirliler biliyor ancak İzmir'e şaşı bakan, İzmir'e kulaklarını tıkayan saraya bir kez de buradan duyuralım" diyerek İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin depremzedeler için yaptıklarını sıraladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün katıldığı Büyük İstanbul Dönüşümü Esenler İlk Etap Teslim Töreni'nde İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "İzmir depremini hatırlayın. İzmir Büyükşehir Belediyesi kimde, CHP'de. Ne yaptılar? Hiçbir şey" sözlerine CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'den tepki geldi.

"DEPREMZEDELERE 'YA PARA VERİN YA BAŞINIZIN ÇARESİNE BAKIN' DENİLDİ"

Sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Yücel, şunları kaydetti:

"Memlekette ev kiralarının asgari ücretin üstüne çıkmasına, ev fiyatlarının 4-5 kat artmasına, insanların evsiz kalmasına sebep olan ama kendisi evsiz bıraktığı insanların vergileriyle yaptırdığı sarayda oturan AKP genel başkanı, büyükşehir belediyemizi kastederek 'Depremzedeler için hiçbir şey yapmadılar' demiş. Tüm İzmirliler biliyor ancak İzmir'e şaşı bakan, İzmir'e kulalarını tıkayan saraya bir kez de buradan duyuralım: İzmir depreminde içinde okul, dükkan, cami de olmak üzere 79 bin 272 bağımsız bölüm hasar gördü. Bakanlık tarafından proje alanı olarak bir alan belirlendi ve bu alanda yıkılan 1819 bağımsız bölümün yerine sadece 1566 bağımsız bölüm yapıldı. 8 katlı binalar, 'Tek adamın' talimatıyla 5 kata düşürüldü. Azalan konut sayısı sonucu açıkta kalan depremzedelerimize AKP iktidarı 'Rezerv alana gidin' dedi ve üstelik evini, işini, canını kaybeden depremzedelerden yeni yapılan evlerin parasını talep etti. Yani 'Ya para verin ya başınızın çaresine bakın' dedi.

"42 MİLYON 649 BİN LİRA KİRA DESTEĞİ SAĞLANDI"

AKP iktidarının İzmir'de yaşattığı mağduriyet devam ederken Cumhurbaşkanı, 'Deprem vergilerine ne oldu?' sorusuna yanıt vermek yerine 'Deprem konutlarını ayağa kaldıran biz olduk' açıklaması yapabiliyor, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ne yaptığını sorabiliyor. Büyükşehir Belediyesi depremin ardından depremzedelerimize 42 milyon 649 bin lira kira yardımı sağladı. Bunun dışında sadece kendi bütçesinden 5 bin 216 depremzedeye 35 milyon 126 bin 900 lira kira desteğinde bulundu. Büyükşehir Belediyesi İzmir'de yaşanan barınma sorununu çözmek için sadece kira desteği sağlamakla kalmadı, aynı zamanda depremzedelere Uzundere'deki konutlarda ücretsiz barınma imkanı sundu. 5 yıldızlı bir otel binasının 380 odası da deprem mağdurlarına açıldı. Depremzedelere yardım etmek isteyen birçok kurum ve kuruluşu bir araya getiren Büyükşehir Belediyemiz birçok haneye beyaz eşyadan mobilyaya yiyecekten giyeceğe destek sağladı. Büyükşehir Belediyemizin depremzedelere destek yönündeki çalışmaları devam ettiği gibi bunun yanı sıra depreme dirençli kent olma yolunda yaptığı çalışmalar da sürüyor."