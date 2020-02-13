CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, mazbatasını alarak görevine başladı - Son Dakika

CHP İzmir 37. Olağan Kongresinde yeniden il başkanlığına seçilen Deniz Yücel, mazbatasını alarak görevine başladı.

Yücel ve il yönetim kurulu üyeleri için Konak İlçe Seçim Kurulunda mazbata töreni düzenlendi.

Törenin ardından Cumhuriyet Meydanı'na gelen Yücel ve partililer, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Yücel, basın mensuplarına yaptığı açıklamada yeniden il başkanlığına seçildiği için mutlu olduğunu söyledi.

Kongrenin sona ermesiyle CHP İzmir İl Başkanlığında parti için yarışın bittiğini belirten Yücel, "Bütün enerjimizi ve mesaimizi partimiz için, yaşadığımız kent ve ülkemize hizmet etmek için kullanacağız. Partimizi ilk seçimlerde iktidara taşımak istiyoruz." dedi.

Bir basın mensubunun CHP'nin İstanbul, İzmir ve Muğla kongrelerinin tek adaylı yapılmasına ilişkin sorusuna Yücel, "Ben hiçbir zaman 'tek aday olayım' ya da 'uzlaşı adayı olayım' çabasında bulunmadım. Örgütlerin desteğini alan, kendini yeterli gören ve güvenen her arkadaşımız aday olabilir. Bu kongre dinamiklerinin kendiliğinden oluşturacağı bir süreçtir. İzmir'de tek adaylı bir kongre oldu. Ben bunun demokrasiye bir zarar verdiğini düşünmüyorum. CHP hukuk kuralları ve tüzük hükümlerinle yönetilen bir siyasi parti." yanıtını verdi.

Yücel açıklamalarının ardından 10 aylık kızı Melis ve eşi Gönenç Bilgen Yücel ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Çelenk koyma törenine CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, İzmir milletvekilleri ve belediye başkanları da katıldı.