Van'dan İzmir'e Gelen 11. Sınıf Öğrencisinin Okul Kaydının Kasten Yapılmadığı İddia Edildi. CHP'li Deniz Yücel: "Bu Ayıba Son Verin" - Son Dakika
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Van'dan İzmir'e Gelen 11. Sınıf Öğrencisinin Okul Kaydının Kasten Yapılmadığı İddia Edildi. CHP'li Deniz Yücel: "Bu Ayıba Son Verin"

20.09.2022 16:00
Van'dan İzmir'e Gelen 11. Sınıf Öğrencisinin Okul Kaydının Kasten Yapılmadığı İddia Edildi. CHP'li Deniz Yücel: "Bu Ayıba Son Verin"

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Van'dan gelerek İzmir'in Kemalpaşa ilçesine yerleşen ailenin kızı Rojin Koç'un "Puanı yetmesine rağmen hiçbir okula kaydının yapılmadığı" iddiasını gündeme getirdi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Mücahit Yentür'e seslenen Yücel, "Van’dan İzmir’e gelerek okumak için çırpınan bir kız çocuğunun eğitim hayatının engellenmesinin gerekçesi nedir? Lamı cimi yok. Bu ayıba son verin" dedi.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Van'dan gelerek İzmir'in Kemalpaşa ilçesine yerleşen ailenin kızı Rojin Koç'un "Puanı yetmesine rağmen hiçbir okula kaydının yapılmadığı" iddiasını gündeme getirdi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Mücahit Yentür'e seslenen Yücel, "Van'dan İzmir'e gelerek okumak için çırpınan bir kız çocuğunun eğitim hayatının engellenmesinin gerekçesi nedir? Lamı cimi yok. Bu ayıba son verin" dedi.

İddiaya göre bir süre önce Kemalpaşa ilçesine taşınan Koç ailesinin kızı Rojin, puanı tutmasına rağmen İzmir'de hiçbir okula kayıt yaptıramadı. Aile, ilçedeki tek Anadolu lisesi olan Erzan Bulum Anadolu Lisesi'nin "Yer yok" gerekçesiyle kendilerini geri çevirdiğini söyledi. 11. sınıf öğrencisi olan Rojin'in Anadolu lisesinden nakil olduğu için imam hatip ve meslek liselerine geçiş yapamadığı belirtildi.

Kendisine ulaşan aileyle bir araya gelen CHP İzmir İl Başkanı avukat Deniz Yücel, sosyal medya hesabından açıklama yaparak Milli Eğitim Bakanı Özer ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Yentür'e çağrı yaptı. Yücel'in açıklaması şöyle:

"Van'dan İzmir Kemalpaşa'ya gelerek eğitim hayatına devam etmek isteyen 11. sınıf öğrencisi Rojin Koç'un, okul puanı yettiği halde kasıtlı olarak Kemalpaşa'da hiçbir okula kaydının yapılmadığı doğru mudur? Bu doğruysa, Van'dan İzmir'e gelerek okumak için çırpınan bir kız çocuğunun eğitim hayatının engellenmesinin gerekçesi nedir? Hani eğitim hakkı anayasal bir haktı ve fırsat eşitliğine inanıyordunuz? Lamı cimi yok. Bu ayıba son verin. Rojin ve ailesinden özür dileyin. Takipçisiyiz."

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Deniz Yücel, İzmir, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'dan İzmir'e Gelen 11. Sınıf Öğrencisinin Okul Kaydının Kasten Yapılmadığı İddia Edildi. CHP'li Deniz Yücel: 'Bu Ayıba Son Verin' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'dan İzmir'e Gelen 11. Sınıf Öğrencisinin Okul Kaydının Kasten Yapılmadığı İddia Edildi. CHP'li Deniz Yücel: "Bu Ayıba Son Verin" - Son Dakika
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