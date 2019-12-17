CHP İzmir İl Başkanı'ndan "Burak Oğuz" açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel CHP İzmir İl Başkanı'ndan 'Burak Oğuz' açıklaması - Son Dakika

CHP İzmir İl Başkanı'ndan "Burak Oğuz" açıklaması

6 saat önce

CHP'li Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz'un FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanmasıyla ilgili açıklama yapan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, "Hukukçularımız gerekli çalışmaları yapmaktadırlar.

CHP İzmir İl Başkanı'ndan

CHP'li Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz'un FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanmasıyla ilgili açıklama yapan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, "Hukukçularımız gerekli çalışmaları yapmaktadırlar. Tutuklama kararına en kısa zamanda itiraz edilecektir. Başkanımızın en kısa zamanda özgürlüğüne kavuşacağına ve bu suçlamadan aklanacağına inanıyoruz" dedi.

CHP'li Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, FETÖ soruşturması kapsamında tutuklandı. Konuyla ilgili CHP İzmir İl Başkanlığında basın toplantısı düzenlendi. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, "Dün akşam geç saatlerde Urla Belediye Başkanımız Burak Oğuz tutuklanmıştır. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının daveti üzerine 16 Aralık'ta sabah saatlerinde avukatıyla birlikte İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına gitmiş ve soruşturma savcısına ifade vermiştir. Savcılık makamınca FETÖ/PDY üyesi olduğuna dair hakkında delil bulunduğu gerekçesiyle tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş ve akabinde yapılan sorgu sonrasında tutuklanmasına karar verilmiştir" diye konuştu.

"Seçilmiş bir belediye başkanı hakkında yürütülen bir soruşturma var, cumhuriyet başsavcılığının ifade çağrısı var" diye devam eden Yücel, "Belediye başkanımızın kendi avukatıyla savcılığa gidip ifadesinin vermesi söz konusu ancak ardından verilen bir tutuklama karar var. CHP geçmişte de bugün de gelecekte de FETÖ'nün karşısında olan, her zaman FETÖ ile mücadele eden bir siyasi partidir. Belediye başkanımızın yanındayız. Hukuki sürecin takipçisiyiz. Hukukçularımız gerekli çalışmaları yapmaktadırlar. Tutuklama kararına en kısa zamanda itiraz edilecektir. Başkanımızın en kısa zamanda özgürlüğüne kavuşacağına ve bu suçlamadan aklanacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

(Ceren Atmaca - Halil Karahan/İHA)

Cumhuriyet Halk Partisi, Burak Oğuz, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 01:25 Kaynak: İHA
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