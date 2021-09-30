CHP Sivas İl Başkanı Coşkun'dan "3600 ek gösterge" açıklaması - Son Dakika

CHP Sivas İl Başkanı Yılmaz Coşkun, memurların 3600 ek gösterge talebinin hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Parti binasında basın açıklaması yapan Coşkun, CHP'nin, bugün Türkiye'de eş zamanlı olarak 3600 ek gösterge talebini dile getirdiğini belirtti.

Ülkede 3600 ek gösterge hakkı için yıllardır bekleyen milyonlarca memurun sesi olmak istediklerini aktaran Coşkun, "Milyonlarca kamu çalışanı devletine verdiği hizmetlerin karşılığında insanca yaşamak için hak talebinde bulunuyor. Çalışırken de emekli olduğunda da insanca yaşayabileceği bir ücret talep ediyor." dedi.

Polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerine 3600 ek gösterge ile ilgili sözler verilmesine rağmen hiçbir düzenleme yapılmadığını öne süren Coşkun, "Milyonlarca memur 3600 ek gösterge hakkı için, Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarını bekliyor. İktidarımızda yıllardır sözde vaatlerle ve içi boş müjdelerle bekletilen öğretmenlerimizin, sağlık çalışanlarımızın, polislerimizin, din görevlilerimizin, infaz koruma memurlarımızın 3600 ek gösterge talebini derhal hayata geçireceğiz." diye konuştu.