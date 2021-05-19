CHP İzmir İl Başkanlığı, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu - Son Dakika

CHP İzmir İl Başkanlığı, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu

CHP İzmir İl Başkanlığı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

CHP İzmir İl Başkanlığı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Törene, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ile partililer katıldı. CHP İzmir İl Başkanı Yücel, İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Kotan ve İl Kadın Kolları Başkanı Nurdan Şenkal Uçar ile Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Daha sonra saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. İl Başkanı Yücel, etkinlikte yaptığı konuşmada, 19 Mayıs 1919 tarihinin önemini vurguladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer da vatandaşların bayramını kutladı. Konuşmaların ardından partililer Atatürk Anıtı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

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