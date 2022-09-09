İzmir'de Çifte Kutlama. Deniz Yücel: "Önümüzdeki Dönem Talan ve Tek Adam Rejiminin Ağır Tahribatına Çözüm Üreteceğimiz Tarihi Bir Eşiktir" - Son Dakika
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İzmir'de Çifte Kutlama. Deniz Yücel: "Önümüzdeki Dönem Talan ve Tek Adam Rejiminin Ağır Tahribatına Çözüm Üreteceğimiz Tarihi Bir Eşiktir"

09.09.2022 14:57

CHP İzmir İl Başkanlığı, CHP'nin kuruluşunun 99’ncu, İzmir'in kurtuluşunun da 100’ncü yıl dönümü dolayısıyla tören düzenledi. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, "Önümüzdeki dönem, talan ve tek adam rejiminin bu ağır tahribatına, bu derin buhrana karşı toplumun tüm kesimleriyle çözüm üreteceğimiz önemli bir tarihi eşiktir" dedi.

Haber: ABDULLAH ÇELEBİ-Kamera: KERİM UĞUR

CHP İzmir İl Başkanlığı, CHP'nin kuruluşunun 99'ncu, İzmir'in kurtuluşunun da 100'ncü yıl dönümü dolayısıyla tören düzenledi. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, "Önümüzdeki dönem, talan ve tek adam rejiminin bu ağır tahribatına, bu derin buhrana karşı toplumun tüm kesimleriyle çözüm üreteceğimiz önemli bir tarihi eşiktir" dedi.

CHP İzmir İl Başkanlığı, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü ve CHP'nin kuruluşunun 99. yılı dolayısıyla tören düzenledi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları ile partililer katıldı. Törende Deniz Yücel ile birlikte CHP İzmir Gençlik Kolları Başkanı Burak Kotan ve CHP İl Kadın Kolları Sekreteri Tünay Kantekin Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

"BUGÜN BİZİM İÇİN ÇİFTE BAYRAM"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlandığı süreci anlatan Deniz Yücel, şunları kaydetti:

"Bugün bizim için çifte bayram. Çünkü bugün güzel İzmir'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü olduğu gibi; Kurtuluş mücadelesinin ve kuruluş iradesinin siyasi önderi Cumhuriyet Halk Partisi 99 yaşında. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 9 Eylül 1923'te siyasi faaliyetlerine başlayan CHP, ülkemizin kuruluş mayasını oluşturan ve genç cumhuriyeti demokrasiye hazırlayan bir partidir. Saraya karşı milletin kayıtsız şartsız egemenliğini esas alan cumhuriyetimizi, yeniden ortak bir değer haline getirmek, demokrasi ile taçlandırmak bugün her şeyden daha öncelikli bir görevdir. Cumhuriyetimizin yüz yıla yaklaşan tarihinin son yılları, maalesef büyük bir yıkıma yol açan tek adam rejiminin talan düzeni ile geçmiştir.

"TARİHİ BİR EŞİK"

Demokrasiyi, adaleti, kalkınmayı yok sayan, talan ve tek adam rejiminin sonucunda çok boyutlu bir buhranın ağır tahribatı yaşanmaktadır. Milyonları yoksulluğa mahkum eden bu yolsuzluk düzeni, bir avuç imtiyazlıya ciddi servet transferleri yaparak, halkın olan tüm kaynakları küçük bir sınıfın elinde toplamış, eşitsizlikleri derinleştirmiş ve güvencesizliği artırmıştır. Ancak kimse umutsuzluğa kapılmasın. CHP'lilerin kitabında umutsuzluk yazmaz. Talan ve tek adam rejiminin ülkemizi sürüklediği bu çok yönlü buhrandan, güçlendirilmiş parlamenter sistemi kurarak, cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırarak, egemenliği tekrar kayıtsız şartsız millete devrederek, hukukun üstünlüğüne dayalı hukuk devletini kurarak ve hepimizin birlikte zenginleşeceği üretim ekonomisini ve sosyal devleti inşa ederek çıkacağız. Önümüzdeki dönem, talan ve tek adam rejiminin bu ağır tahribatına, bu derin buhrana karşı toplumun tüm kesimleriyle çözüm üreteceğimiz önemli bir tarihi eşiktir."

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Deniz Yücel, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Çifte Kutlama. Deniz Yücel: 'Önümüzdeki Dönem Talan ve Tek Adam Rejiminin Ağır Tahribatına Çözüm Üreteceğimiz Tarihi Bir Eşiktir' - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de Çifte Kutlama. Deniz Yücel: "Önümüzdeki Dönem Talan ve Tek Adam Rejiminin Ağır Tahribatına Çözüm Üreteceğimiz Tarihi Bir Eşiktir" - Son Dakika
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