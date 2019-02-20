Son Dakika Haberleri: CHP İzmir İl Başkanlığı Karıştı, Televizyonu Yumrukladılar

CHP İzmir İl Başkanlığı Karıştı, Televizyonu Yumrukladılar

47 dakika önce

CHP İzmir İl Başkanlığı karıştı, televizyonu yumrukladılarİZMİR - Buca'da Belediye Başkan adayı Suat Nezir'in yerine belediye meclis Üyesi Erhan Kılıç'ın aday gösterilmesinin ardından bir grup, CHP İzmir İl Başkanlığı önüne giderek tepki gösterdi.

CHP İzmir İl Başkanlığı karıştı, televizyonu yumrukladılar

İZMİR - Buca'da Belediye Başkan adayı Suat Nezir'in yerine belediye meclis Üyesi Erhan Kılıç'ın aday gösterilmesinin ardından bir grup, CHP İzmir İl Başkanlığı önüne giderek tepki gösterdi. Grup, CHP İl Başkanlığındaki televizyona yumruk atarak hasar verdi.
CHP'de, son anda Yüksek Seçim Kuruluna Buca Belediye Başkan adayı olarak Suat Nezir yerine Erhan Kılıç'ın adının verilmesi, bazı partililer arasında tepkiye neden olurken, bir grup CHP İzmir İl Başkanlığı önüne gelerek protestoda bulundu.
İl binası önünde toplanan kalabalıktan 5 kişi, CHP İl Başkanı Deniz Yücel ile görüşmek istedi. Yücel ile konuya ilişkin görüşen grup, il binasından çıkarken basın odasının duvarına yumruk vurdu. Grup, ardından CHP İl Başkanlığındaki televizyona yumruk atarak hasar verdi.
Grup ardından da, partililerin tepkisiyle aşağıya inerek binadan ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 03:42 Kaynak: İHA

Buca, Erhan Kılıç, İzmir, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP İzmir İl Başkanlığı Karıştı! Polis Müdahale Etti CHP'li Vekilden Kılıçdaroğlu'nun Ozan Arif Açıklamasına Tepki: Aleviler Haklı

CHP'li İlçe Başkanı, Partisinin Üsküdar Adayını "Ne Projesi Var Ne Bürosu" Diyerek Şikayet Etti Belediye Başkan Adayı, Adaylık Parasını Yatıramayınca Gözyaşlarına Boğuldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 16:29:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: CHP İzmir İl Başkanlığı Karıştı, Televizyonu Yumrukladılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]