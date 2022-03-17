CHP İZMİR İL BAŞKANLIĞI'NDAN '3600 EK GÖSTERGE' AÇIKLAMASI - Son Dakika
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CHP İZMİR İL BAŞKANLIĞI'NDAN '3600 EK GÖSTERGE' AÇIKLAMASI

17.03.2022 17:13

CHP İzmir İl Başkanlığı'nca Konak Meydanı'nda basın açıklaması yapılırken, sözleşmeli memurlara kadro verilmesi ve tüm kamu emekçilerine 3600 ek gösterge hakkı tanınması gerektiği belirtildi.

CHP İzmir İl Başkanlığı'nca Konak Meydanı'nda basın açıklaması yapılırken, sözleşmeli memurlara kadro verilmesi ve tüm kamu emekçilerine 3600 ek gösterge hakkı tanınması gerektiği belirtildi.

CHP İzmir İl Başkanlığı tarafından Konak Meydanı'nda memur sendikalarının temsilcileriyle birlikte basın açıklaması düzenlendi. Basın açıklamasına CHP genel başkan yardımcıları Seyit Torun ve Veli Ağbaba, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Tüm Bel-Sen Genel Başkanı Erdal Bozkurt, Tüm Yerel-Sen Şube Başkanı Ömer Eşki ve çok sayıda memur katıldı. Açıklamada; tüm kamu emekçilerine 3600 ek gösterge hakkı tanınması, sosyal denge tazminatındaki üst sınırın kaldırılması ve sözleşmeli personele kadro verilmesi gerektiği dile getirildi.

AĞBABA MUTLAKA DEĞİŞTİRECEĞİZ

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Memur maaşları son derece azalmış durumda. Çalışanlarımız yoksul durumda. Sadece çalışanlarımız değil esnafımız perişan. Elektrik faturaları ilk kez kirayı geçti. Gübre ve mazot fiyatları nedeniyle üretim durma noktasına gelmiş. Fabrikalar kapanıyor. Türkiye'nin sorunu ekonomi ve işsizlik. TÜİK verilerine göre her 3 gençten 1'i işsiz ancak gerçek işsizlik yüzde 50'ye varmış durumda. 'Seçim Kanunu' ile ilgili değişiklik getiriyorlar. Yapılan şey demokrasiye kurşun sıkmaktır. Bu kurşunun önünde siper olacağımızı bilin. Bu yasa onları vuracak. CHP yapılacak ilk seçimde birinci parti olacak diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da İzmir'den Türkiye'nin üzerine güneş doğacak. Ne yaparlarsa yapsınlar, başaramayacaklar. Şu anda bu hakları almış olabilirler ama bu vatandaş onlara sandıkta bedel ödettirecek dedi.

CHP İl Başkanı Deniz Yücel ise 3600 ek gösterge sözü hala hayata geçmedi ve oyalamaya dönük açıklamaların dışında hiçbir gelişme yok. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün sözleşmelerine göre yapılan toplu iş sözleşmeleri, Sayıştay denetimine takılmakta, bunun sonucunda da hem belediyede çalışan memurlarımıza hem gerçekleştirme görevlilerine hem de belediye başkanlarımıza ağır kişi borçları çıkarılmaktadır. Sözleşmeli memurlar için her yıl imzalanan sözleşmeler, Türkiye için bir utanç kaynağıdır. Sözleşmeli memurlarımızın derhal kadroya alınması gerekmektedir diye konuştu.

BAŞKAN SOYER KIRMIZI ÇİZGİMİZ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de Bu basın açıklamasına konu olan hususlar, bizim kırmızı çizgimizdir. Kimse bu belediyenin emekçilerini yalnız sanmasın. Biz emekçilerin patronu değil, yoldaşıyız. Onlara yapılan her neyse bize yapılmıştır. Sosyal denge tazminatları asla zimmete konu edilemez. Bu tazminatlarda üst sınırın aşıldığı tespiti üzerinden memurlara zimmet çıkarılması adaletten yoksun, tümüyle siyasi bir karardır dedi.

CHP İZMİR İL BAŞKANLIĞI'NDAN '3600 EK GÖSTERGE' AÇIKLAMASI
CHP İZMİR İL BAŞKANLIĞI'NDAN '3600 EK GÖSTERGE' AÇIKLAMASI
CHP İZMİR İL BAŞKANLIĞI'NDAN '3600 EK GÖSTERGE' AÇIKLAMASI
CHP İZMİR İL BAŞKANLIĞI'NDAN '3600 EK GÖSTERGE' AÇIKLAMASI
CHP İZMİR İL BAŞKANLIĞI'NDAN '3600 EK GÖSTERGE' AÇIKLAMASI
CHP İZMİR İL BAŞKANLIĞI'NDAN '3600 EK GÖSTERGE' AÇIKLAMASI
CHP İZMİR İL BAŞKANLIĞI'NDAN '3600 EK GÖSTERGE' AÇIKLAMASI
CHP İZMİR İL BAŞKANLIĞI'NDAN '3600 EK GÖSTERGE' AÇIKLAMASI
CHP İZMİR İL BAŞKANLIĞI'NDAN '3600 EK GÖSTERGE' AÇIKLAMASI
CHP İZMİR İL BAŞKANLIĞI'NDAN '3600 EK GÖSTERGE' AÇIKLAMASI
CHP İZMİR İL BAŞKANLIĞI'NDAN '3600 EK GÖSTERGE' AÇIKLAMASI
CHP İZMİR İL BAŞKANLIĞI'NDAN '3600 EK GÖSTERGE' AÇIKLAMASI

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CHP İZMİR İL BAŞKANLIĞI'NDAN '3600 EK GÖSTERGE' AÇIKLAMASI - Son Dakika


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