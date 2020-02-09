CHP İzmir İl Başkanlığına yeniden Deniz Yücel seçildi - Son Dakika
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CHP İzmir İl Başkanlığına yeniden Deniz Yücel seçildi

6 saat önce

CHP İzmir İl Başkanlığı 37. Olağan İl Kongresi'nde Deniz Yücel, il başkanlığına tekrar seçildi.

CHP İzmir İl Başkanlığına yeniden Deniz Yücel seçildi, System.String[]

CHP İzmir İl Başkanlığı 37. Olağan İl Kongresi'nde Deniz Yücel, il başkanlığına tekrar seçildi.

Kültürpark'taki Celal Atik Spor Salonu'nda düzenlenen kongrede tek aday olan Yücel, 611 oyun 253'ünü alarak yeniden başkan oldu.

Yücel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi'nde kongre süreçlerinin her zaman heyecan ve büyük beklentiyle geçtiğini söyledi.

Yeni kongrenin ardından görev alacak isimlerin, partiyi iktidara taşıyacak kadrolar olacağına inandığını ifade eden Yücel, "Cumhuriyet Halk Partisi tüm kadrolarıyla Türkiye'yi yönetmeye hazır bir siyasi parti. Bunun bize yüklediği bir sorumluluk var." diye konuştu.

Bir gazetecinin, oy sayısını değerlendirmesini istemesi üzerine Yücel, "Tek adaylı bir yarış olduğu için birçok arkadaşımızın il başkan adaylığında işaretleme yaptığını unuttuğunu tarafımıza ve ilçe başkanlarına ilettiklerini öğrendik. Onun dışında İzmir gibi bir kentte, 30 ilçede bir uzlaşı ve mutabakat sağlamak kolay değil. Kendilerini listede göremeyen arkadaşlarımız tepki göstermiş olabilirler. Bunları da anlayışla karşılıyoruz. Bu listeler oluşurken 30 ilçe başkanımızın ve tabii ki Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer'in de görüşlerini ve önerilerini aldık ve mümkün olduğunca listeye yansıttık. Sayımlar devam ediyor, yönetim, kurultay delegeliği ve il disiplin kurulu açısından sayımlar devam ediyor. Çıkacak sonucun partimize güç katacağına yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Deniz Yücel, Kültürpark, İzmir, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 03:08 Kaynak: AA
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