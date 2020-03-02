CHP İzmir İl Başkanlığından kan ve kök hücre bağışı kampanyası - Son Dakika
Son Dakika Güncel CHP İzmir İl Başkanlığından kan ve kök hücre bağışı kampanyası - Son Dakika

CHP İzmir İl Başkanlığından kan ve kök hücre bağışı kampanyası

6 saat önce

CHP İzmir İl Başkanlığı, "aplastik anemi" teşhisi konulan CHP Akhisar Gençlik Kolları Başkanı Tolunay Akalın için kan ve kök hücre bağışı kampanyası başlattı.

CHP İzmir İl Başkanlığından kan ve kök hücre bağışı kampanyası, System.String[]

CHP İzmir İl Başkanlığı, "aplastik anemi" teşhisi konulan CHP Akhisar Gençlik Kolları Başkanı Tolunay Akalın için kan ve kök hücre bağışı kampanyası başlattı.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve yönetim kurulu üyeleri Konak Saat Meydanı'nda bulunan Türk Kızılay'ın kan bağış otobüsüne giderek kan ve kök hücre bağışında bulundu.

Yücel, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Akalın için kan ve kök hücre bağışında bulunduklarını belirterek "Önümüzdeki haftalarda ilçe başkanlıklarımızda aynı şekilde kendi ilçelerinde bu kampanyayı başlatacaklar. Hem bir farkındalık oluşturmak istedik hem de Tolunay kardeşimize bir umut olalım istedik. Umuyoruz ki en kısa zamanda iyileşir sağlığına kavuşur kendisine acil şifalar diliyoruz." dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Tolunay Kafkas, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 09:08 Kaynak: AA
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