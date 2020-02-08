CHP İzmir İl Kongresi başladı - Son Dakika

CHP İzmir İl Başkanlığı 37. Olağan İl Kongresi, Kültürpark'taki Celal Atik Spor Salonu'nda başladı.

Kongre öncesinde salonda, "Söz, yetki, karar örgütün" yazılı pankartıİzmir İl Başkanı Deniz Yücel'in pankartının üstüne asmak isteyen kişilere başka bir grup tepki gösterince kısa süreli sözlü tartışma yaşandı.

Kongre İl Başkanı Yücel'in açılış konuşmasıyla başladı. Yücel, iki yıl boyunca kendisiyle çalışanlara teşekkür etti.

CHP'nin iktidara çok yakın olduğunu ve Türkiye'yi yönetmeye hazır olduğunu savunan Yücel, kongrenin hayırlı olmasını diledi.

Divan başkanlığına Karaca getirildi

Kongrenin divan başkanlığına CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca seçildi.

Karaca, yaptığı konuşmada, kendisini kongrenin divan başkanlığına getiren delegelere teşekkür etti.

CHP'nin yerel seçimlerde Ankara, İstanbul, Antalya, Adana ve Mersin büyükşehir belediyelerini kazandığını hatırlatan Karaca, "Şunu buradan açıkça buradan söylüyorum: Bu başarının gerçek mimarı, demokrasiye kurulan tuzakları bir hamleyle yok eden, bir araya gelmez denilen siyasi partileri demokrasi ortak paydasında birleştiren, bir araya getiren Kemal Kılıçdaroğlu'dur." ifadesini kullandı.

Diğer konuşmalar

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, CHP'de demokrasinin yaşandığını savundu. Özkan, "CHP'de FETÖ olmaz, PKK olmaz. Her gün ağız dolusu küfürle CHP'ye saldıranlara buradan sesleniyorum: FETÖ'nün siyasi ayağını arıyorsanız bu salonda, CHP'de değil, sarayda arayın. Adres orası. Biz demokrasiye, insan haklarına, iyiliğe, güzelliğe katkı sunanlara katkı vermeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de kongrede delegelere seslendi.

Blok liste-çarşaf liste oylaması

Seçimin "blok liste" yöntemiyle yapılması konusundaki imzalar Divan Kuruluna ulaştırıldı.

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, söz alarak oylamaya "çarşaf liste" yöntemiyle gidilmesinin daha doğru olacağını savundu. Konuşmanın ardından yapılan oylamada delegeler seçime "çarşaf liste" yöntemiyle gidilmesine karar verdi.

655 delege oy kullanacak

Konuşmaların devam ettiği kongrede 655 il delegesi, partinin İzmir'deki yeni yönetimini belirlemek üzere sandığa gidecek.

Mevcut İl Başkanı Deniz Yücel'in yeniden aday olması beklenen kongre öncesinde İl Başkan Yardımcısı Cüneyt Oğuz da il başkanlığı için adaylığını açıklamıştı. Aday adaylarının, seçime katılabilmeleri için 655 delegenin en az 65'inin imzasını toplaması gerekiyor.

Kongreye CHP İzmir milletvekilleri, eski Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da katılıyor.