CHP İzmir İl Kongresi'nde Deniz Yücel tek aday oldu - Son Dakika
Son Dakika Politika CHP İzmir İl Kongresi'nde Deniz Yücel tek aday oldu - Son Dakika

CHP İzmir İl Kongresi'nde Deniz Yücel tek aday oldu

6 saat önce

CHP İzmir İl Başkanlığı 37. Olağan İl Kongresi'nde seçime mevcut il başkanı Deniz Yücel tek aday olarak girecek.

CHP İzmir İl Kongresi'nde Deniz Yücel tek aday oldu, System.String[]

CHP İzmir İl Başkanlığı 37. Olağan İl Kongresi'nde seçime mevcut il başkanı Deniz Yücel tek aday olarak girecek.

Kültürpark'taki Celal Atik Spor Salonu'nda düzenlenen kongrede il başkanlığı adaylığı için CHP İl Başkanı Deniz Yücel ve İl Başkan Yardımcısı Cüneyt Oğuz başvuruda bulundu.

CHP tüzüğü gereği 65 delegenin oyuyla başkanlığa aday olunabilen kongrede Divan Kurulu, 45 delegenin her iki listeye de imza attığını tespit etti.

Divan Kurulu, mükerrer imza atanları çağırdı. Bu kişilerden 30'u imzasını Deniz Yücel lehine kullandı. 3 delege ise Cüneyt Oğuz'u tercih etti. Diğer 12 delege Divan Kuruluna gelmedi.

Kongrenin divan başkanlığını yürüten CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, yeterli imza sayısına ulaşan Deniz Yücel'in aday olabileceğini, Cüneyt Oğuz'un ise aday olamayacağını delegelere duyurdu.

Oğuz'dan açıklama

Kararın açıklanmasının ardından söz isteyen Oğuz, adaylığını geçen hafta açıkladığını hatırlattı. Gerekli 65 imzayı toplamak için gece gündüz çalıştığını belirten Oğuz, baskıya maruz kaldığını ileri sürdü.

Divan Başkanından imza için yarım saat ek süre istediğini ancak bunun kabul edilmediğini savunan Oğuz, "Sizlerin iradesine zincir vurulmuştur. Bugün burada mesaj vereceksiniz. Bu mesaj 80 milyona gidecek." dedi.

Kongrede, çarşaf liste yöntemiyle gidilecek il yönetim, disiplin ve kurultay delegeliği adaylığı için müracaatlar da tamamlandı. Divan Kurulu'nda toplanan başvurular tasnif edilerek oy pusulaları hazırlanacak. Daha sonra da seçime gidilecek.

Cumhuriyet Halk Partisi, Deniz Yücel, İzmir, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 04:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ali Koç açık açık söyledi: Bazı siyasiler Trabzonspor'a yardım ediyor
Fenerbahçe Divan Kurulu'nda gerginlik Divan Kurulu'nda ilginç anlar! Kürsüyü bırakıp yerleri yumrukladı İzmir'de zihinsel engelli şahsın cesedi sulama havuzunda bulundu

Son Dakika Haberleri
23:05 ABD'li Instagram modeli Natalie Roush, paylaşım başına 3 bin sterlin kazanıyor
22:52 Aldatılan kadın, eşini dövdüğünü Esra Erol'da itiraf etti
21:35 Demet Akalın aşka geldi! Sosyal medyada ünlü çifte büyük ilgi
21:12 Atina tatilinden yeni kare! Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkı tam gaz sürüyor
19:41 Ünlü manken umreye gitti!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 23:11:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP İzmir İl Kongresi'nde Deniz Yücel tek aday oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]