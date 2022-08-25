Atila Sertel: "Yurtdışı Eğitim Bursu Alıp Tazminata Düşen Öğrenciler Ortalama 200 Bin Dolar Tazminat Çıkarılıyor" - Son Dakika
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Atila Sertel: "Yurtdışı Eğitim Bursu Alıp Tazminata Düşen Öğrenciler Ortalama 200 Bin Dolar Tazminat Çıkarılıyor"

25.08.2022 14:26
Atila Sertel: "Yurtdışı Eğitim Bursu Alıp Tazminata Düşen Öğrenciler Ortalama 200 Bin Dolar Tazminat Çıkarılıyor"

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, yurtdışı lisansüstü eğitim bursu alarak tazminat yükümlülüğü altına giren öğrencilerin sorunlarını TBMM gündemine taşıdı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Sertel, devlet bursu ile yurtdışına eğitime gönderilen ve çeşitli sebeplerle devlet kadrolarında hizmet vermeyen öğrencilere ortalama 200 bin dolar tazminat çıkarıldığını dile getirdi.

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, yurtdışı lisansüstü eğitim bursu alarak tazminat yükümlülüğü altına giren öğrencilerin sorunlarını TBMM gündemine taşıdı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Sertel, devlet bursu ile yurtdışına eğitime gönderilen ve çeşitli sebeplerle devlet kadrolarında hizmet vermeyen öğrencilere ortalama 200 bin dolar tazminat çıkarıldığını dile getirdi.

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, yurtdışı lisansüstü eğitim bursuyla ilgili öğrencilerin yaşadığı sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Sertel, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Döviz kurlarındaki ciddi artışlar tazminatta olan öğrencileri milyonlarca liralık borçlarla baş başa bıraktı. Günümüzde, yaklaşık olarak 5 bine yakın bursiyer bu durumdan dolayı maddi ve manevi bağlamda ağır sorunlar yaşıyor. Kendilerine TL bazında milyonluk tazminatlar çıkarılıyor.  Yurtdışında zorlu şartlar altında eğitimini tamamlayan bursiyerler, tazminata düşmeleri halinde ortalama 200 bin Amerikan doları tutarında bir borç yükü altında kalmaktadırlar. Anapara borcunun 4 yılda geri ödenmesi istenmektedir. Buna ek, bu borcun döviz kuru faizinin sadece bir yıl içinde ödenmesi talep edilmektedir. Bu miktarlar yükselen döviz ve faiz oranları sebebiyle gün geçtikçe artmakta ve ödemesi bir yana, bu borç ile yaşama devam etmek bile tazminatta olanlar için imkansız hale gelmektedir."

"DÖVİZ KURU SABİTLENSİN"

Yurtdışında eğitim görürken burs alanların birçoğunun doları 2 lira, 4 lira, 8 lira gibi rakamlardan aldıklarını hatırlatan Atila Sertel, doların 18 lirayı geçtiği düşünüldüğünde tazminat ödemelerinin milyon liralara ulaştığını dile getirdi. Bursiyerlerin "sabit kur, faiz affı ve vade uzatımı" talebi olduğunu belirten Atila Sertel, şöyle devam etti:

"Tazminata düşen bursiyerler borçlarını döviz cinsinden ödemeyi taahhüt etmiş olmalarına rağmen, tazminata düşülen tarihlerden bu yana döviz/TL paritesi 6-7 katına çıktı. Bu ölçüde bir artışın bedelinin bir heyecanla yola çıkan gençlere fatura edilmemeli. Büyük holdinglerin vergi borçlarını silen, bazı projelerde sabit döviz kuru uygulamasına giden iktidar, öğrencilere de aynı kolaylığı sağlamalıdır. Mevcut ekonomik şartlarda tazminata düşen öğrencilerin geri ödeme yapması mümkün değildir. Bursiyerler, aileleri ve kefilleri maddi manevi mağdurdurlar. Mağduriyetlerin giderilmesi için bir an önce adım atılmalı ve ödeme şartlarını kolaylaştırmak için 'kur sabitlemesi' ve 'döviz faizi affı' hususlarında biz bursiyerlerin taleplerine çözüm üretilmelidir."

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Atila Sertel, Mahmut Özer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atila Sertel: 'Yurtdışı Eğitim Bursu Alıp Tazminata Düşen Öğrenciler Ortalama 200 Bin Dolar Tazminat Çıkarılıyor' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Atila Sertel: "Yurtdışı Eğitim Bursu Alıp Tazminata Düşen Öğrenciler Ortalama 200 Bin Dolar Tazminat Çıkarılıyor" - Son Dakika
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