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CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter Açıklaması

1 saat önce

CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, gıda mühendislerinin değiştirilen yasalar yoluyla özel sektörde daralan istihdam alanlarının genişletilmesi gerektiğini söyledi.

CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter Açıklaması, System.String[]

CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, gıda mühendislerinin değiştirilen yasalar yoluyla özel sektörde daralan istihdam alanlarının genişletilmesi gerektiğini söyledi.

Serter, 16 Ekim Dünya Gıda Günü dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin gıda zengini bir ülke olduğunu ancak "gıda güvenliğinden sınıfta kalındığını" savundu.

Sahadan sofraya güvenli gıda anlayışı çerçevesinde her adımda gıdayı kontrol etmesi gereken gıda mühendislerinin istihdamının önünde engel oluşturulduğunu öne süren Serter, şunları kaydetti:

"Gıda mühendislerinin kamuda istihdamını arttırın. 'İki bakanlık birleşti' bahanesiyle istihdam etmedikleri gıda mühendisleri iş bekliyor. Gıda mühendislerinin değiştirilen yasalar yoluyla özel sektörde daralan istihdam alanlarının genişletilmesi gerekmektedir. Donanımlı ve kaliteli eğitmenlerin, akademisyenlerin olduğu okullardan mezun olan gıda mühendisleri istiyoruz. Hane halklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamaların ancak yüzde 20'sinin gıdaya gidebildiği bir ülkede, halkımızın gıda güvenliğini sağlamayı 'sorumluluk gıda işletmecisindedir' diyerek üretimi kendi başına bırakan bir anlayışa teslim etmemeliyiz."

Serter, gıda mühendislerinin sorunlarının çözümüne yönelik çalışmaların takipçisi olacağını söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Bedri Serter, Milletvekili, İzmir, Politika

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:16 Kaynak: AA
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