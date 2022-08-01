Bedri Serter'den Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'na: "Sanayicilerimize Tehditleriniz İşlemez" - Son Dakika
Üye Girişi

Bedri Serter'den Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'na: "Sanayicilerimize Tehditleriniz İşlemez"

01.08.2022 11:38
Bedri Serter'den Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'na: "Sanayicilerimize Tehditleriniz İşlemez"

CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun sanayicilere yönelik “Kredi çekip döviz alanları biliyoruz, elimizde listesi var” sözlerine "Bu ülkenin ekonomisini ayakta tutmak için canını dişine takarak mücadele eden sanayicilerimize tehditleriniz işlemez. Kendi hatalarınızı sanayicilerimize mal edemezsiniz. Üretimi teşvik eden değil sanayiciyi tehdit eden anlayış bu ülkeyi daha fazla yönetemez” diye tepki gösterdi.

CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun sanayicilere yönelik "Kredi çekip döviz alanları biliyoruz, elimizde listesi var" sözlerine "Bu ülkenin ekonomisini ayakta tutmak için canını dişine takarak mücadele eden sanayicilerimize tehditleriniz işlemez. Kendi hatalarınızı sanayicilerimize mal edemezsiniz. Üretimi teşvik eden değil sanayiciyi tehdit eden anlayış bu ülkeyi daha fazla yönetemez" diye tepki gösterdi.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun İstanbul Sanayi Odası'ndaki yüksek kredi faizlerinden şikayet eden sanayicilere yönelik "Kredi çekip döviz alanları, kredi alıp araba alanları biliyoruz, elimizde listesi var" sözleri, CHP İzmir Milletvekili ve Ekonomi Masası Üyesi Bedri Serter'in tepkisini çekti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Serter, "Adalet ve Kalkınma Partisi, iktidar olduğu günden bugüne iktidara destek olan, ülke ekonomisine destek olmak için pandemi süreçleri gibi zor süreçler dahil olmak üzere gecesini gündüzüne katarak çalışan, kalifiye istihdama destek vermek için çalışan sanayicilerimiz var biliyoruz. Dün, sizin politikalarınıza destek olduklarında, sizin tepeden gelen istek ve taleplerinize ses çıkarmıyorlarken sanayicilerimiz iyi şimdi ise sizin üstünü örtmeye çalıştığınız suçların suçluları öyle mi?" diye konuştu.

İktidarın özellikle son birkaç yıldır sanayicilerin birikimine el koymak için çaba harcadığını iddia eden Serter, "Şimdi de iktidar bütün sanayicileri aynı kefeye koyarak, ucuz kredi kullanarak stokçuluk yaptıklarını söylüyor, yetmiyor 'elimizde listeler var, paylaşırız' diyor. Şunu sormak istiyorum, sanayicileri karşısına alan ve onlardan büyük bir tepki gören Merkez Bankası Başkanı'nın konuşması ile ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanı ne düşünüyor?" dedi.

Bedri Serter, şöyle devam etti:

"Daha geçtiğimiz hafta 12 aylık ihracatımız 250 milyar doları yakaladı diyen Bakan Sayın Varank'a da Merkez Başkanı'na da bu başarının sanayicilerin eseri olduğunu hatırlatmak isterim. Ayrıca, uyguladığı ve sonucu tamamen istikrarsızlık olan ekonomi politikalarının sonucunda oluşan enflasyonun sorumlusu olarak sanayicileri göstermek, Türkiye'nin sanayici altyapısına dinamit atmaktan başka bir şey değildir. Nitekim, İstanbul Sanayi Odası Başkanı Bahçıvan, Kavcıoğlu'na gereken cevabı vermiştir."

"İŞİ GÜCÜ BIRAKTI LİSTE Mİ TUTUYOR"

CHP Ekonomi Masası olarak bugüne kadar 40'ın üzerinde şehri gezdiklerini ve özellikle sanayicilerle bir araya geldiklerini vurgulayan Serter, şunları ifade etti:

"Türkiye'nin her yerinde sanayiciler, kendilerinin önlerinin kapatıldığını söylemekte ve sanayide çözüm odaklı politikalar beklemekteyken ülkenin Merkez Bankası Başkanı, zaten yarınını, önünü göremeyen sanayicilere bir de 'stokçuluk' ithamında bulunmaktadır. İktidarın bakanları yetmiyor Merkez Bankası başkanları da siyasi söylemleriyle ortamı geriyor. Sanayicinin yaptığı dış ticaret işlemleri dövize dayalı. Bu nedenle sanayicilerin kenarda döviz tutuyor. İktidara güvenmediği için kenarda döviz tutan sanayiciye 'stokçu' denebiliyor. Yetmiyor, 'ucuz kredi kullanıp döviz ve araba alıyorsunuz, hepinizin listesi elimizde var' deniyor. Bu da iktidarın nefesinin sanayicinin ensesinde olduğunu ve her an artık 'istişarenin değil tehdidin' bundan sonra iktidar tarafından masaya konacağını göstermektedir. Ayrıca soruyorum, Merkez Bankası Başkanı işi gücü bıraktı liste mi tutuyor, böyle bir liste tutmak Merkez Bankası Başkanı'nın işi midir?" diye konuştu.

Bedri Serter, "Bu ülkenin ekonomisini ayakta tutmak için canını dişine takarak mücadele eden sanayicilerimize tehditleriniz işlemez. Kendi hatalarınızı sanayicilerimize mal edemezsiniz. Üretimi teşvik eden değil sanayiciyi tehdit eden anlayış bu ülkeyi daha fazla yönetemez" dedi.

YORUMLAR
500
DEVA Partisi lideri Babacan'dan Erdoğan'ın 'O makamlara layık oldukları için gelmediler' sözlerine cevap: Neden istifa ettiğimde kal diye ısrar ettin DEVA Partisi lideri Babacan'dan Erdoğan'ın 'O makamlara layık oldukları için gelmediler' sözlerine cevap: Neden istifa ettiğimde kal diye ısrar ettin
Kaynak: ANKA

Togo Cumhuriyeti, Merkez Bankası, Bedri Serter, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bedri Serter'den Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'na: 'Sanayicilerimize Tehditleriniz İşlemez' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
16:50 AK Partili Külünk, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun sözlerine tepki gösterdi: Devlete hesap vermek zorunda
16:29 Sevilla'ya transfer olan Marcao basın toplantısında ağladı! Futbolcuyu "İdolün kim?" sorusu duygulandırdı
16:29 ABD'de akılalmaz olay! Marketten aldığı cipsten yılan fırladı
16:22 ABD'de köpek gezdirmeye çıkan kadına sokak ortasında tecavüz edildi!
16:15 Bakan Soylu cemevlerine yönelik saldırıları "Eski Türkiye'nin ayak izi" olarak duyurdu: "Planlı provokasyon" en ağır şekilde cezalandırılacaktır
15:55 CHP'li Engin Altay, canlı yayında açıkladı: Gönüllerdeki aday falan değil, düz söylüyorum adayımız "Bay Kemal"
15:52 Kendisini "mehdi" ilan eden radyocu Tuncer Çiftçi'den, hem uzun namlulu silahlarla hem de kandırdığı kadınlarla skandal video
15:52 Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilk yaşandı! 3. eleme turunda VAR kullanılacak
15:29 Aston Martin, emekli olan Vettel'in yerine Alonso ile anlaştı
15:28 Kılıçdaroğlu'ndan "sağlıkta şiddet" tepkisi: Bundan sonra olacak tüm negatif olayların sorumlusu AK Parti ve MHP'dir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2022 17:06:19. #1.13#
SON DAKİKA: Bedri Serter'den Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'na: "Sanayicilerimize Tehditleriniz İşlemez" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement