Ednan Arslan: "Zamlar Derhal Geri Alınmalı, Kamuda Tasarruf Yeniden Gözden Geçirilmeli" - Son Dakika
Üye Girişi

Ednan Arslan: "Zamlar Derhal Geri Alınmalı, Kamuda Tasarruf Yeniden Gözden Geçirilmeli"

02.09.2022 13:20

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, elektrik ve doğalgaza yapılan son zamlara ilişkin, “Milyonlarca vatandaşımız 2021 yılında elektrik ve doğalgaz faturasını ödeyememişti. Öyle gözüküyor ki bu yapılan son zamlarla, bu milyonlara yeni milyonlar eklenecek. Bu zamların derhal geri alınması, kamuda tasarrufun yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor. Bunu yapmak için de önce saraydan başlamalılar” dedi.

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, elektrik ve doğalgaza yapılan son zamlara ilişkin, "Milyonlarca vatandaşımız 2021 yılında elektrik ve doğalgaz faturasını ödeyememişti. Öyle gözüküyor ki bu yapılan son zamlarla, bu milyonlara yeni milyonlar eklenecek. Bu zamların derhal geri alınması, kamuda tasarrufun yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor. Bunu yapmak için de önce saraydan başlamalılar" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Arslan, elektrik ve doğalgaz zamlarını eleştirdi. Arslan, şunları söyledi:

"2021 EYLÜL AYINDA 220 LİRA OLAN ELEKTRİK FATURASI, 2022 EYLÜL AYINDA 420 LİRAYA ÇIKTI"

"Tekrar bir AKP klasiği ile karşı karşıyayız. 1 Eylül sabahı maalesef milyonlar, AKP'nin elektrik ve doğalgaza yapmış olduğu fahiş zamlarla uyandılar. Bu bize gösteriyor ki, AKP iktidarının beceriksiz enerji politikaları sonucunda, ülkemiz çok ciddi bir enerji krizi ile karşı karşıyadır. Hane kullanıcılarından tarımsal sulamaya, sanayiciden, küçük orta ölçekli tüm işletmelerin tarifelerine çeşitli oranlarda maalesef yüksek bir zam geldi.

2021 eylül ayında 220 lira olan elektrik faturası, 2022 eylül ayında 420 liraya çıkmıştır. 300 metreküp doğalgaz kullanan bir ailenin 2021 eylül ayındaki 607 liralık faturası ise maalesef bin 580 liraya çıkmıştır.

"ÇÖZÜM ZAM YAPMAK DEĞİL, TASARRUF YAPMAKTAN GEÇİYOR"

Bir kez daha Adalet ve Kalkınma Partisi yetkililerine seslenmek istiyorum: Çözüm zam yapmak değil, çözüm tasarruf yapmaktan geçiyor. Kamu kurum ve kuruluşlarının özellikle enerji konusunda ciddi anlamda tasarruf etmesi gerekiyor. Ülkemizin yenilenebilir enerji kaynaklarına ısrarla dönmesi gerekiyor ve daha çok yatırım yapılmasının teşvik edilmesi gerekiyor. Doğalgazda yüzde 99, akaryakıtta yüzde 93 dışa bağımlı olduğumuz bir ülkede, elektrik özelleştirmeleri ile kamu payının azaltılması tam bir intihar olmuştur. Çözüm, enerjide kamu payının, özellikle elektrikte artırılmasıdır.

"ZAMLAR DERHAL GERİ ALINMALI"

Önümüzdeki günler zor ekonomik şartlarda geçimini sağlayan milyonları daha da zorda bırakacak gibi gözüküyor. Milyonlarca vatandaşımız 2021 yılında elektrik ve doğalgaz faturasını ödeyememişti. Öyle gözüküyor ki bu yapılan son zamlarla, bu milyonlara yeni milyonlar eklenecek. Bu zamların derhal geri alınması, kamuda tasarrufun yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor. Bunu yapmak için de önce saraydan başlamalılar."

YORUMLAR
500
AK Parti: İzmirli artık hizmet görmek istiyor AK Parti: İzmirli artık hizmet görmek istiyor İzmir'de Kadınlardan 'Yalnız Değilsin, Biz Varız' Etkinliği. Nazlıaka: 'Kadın Cinayetlerinden Sayı Diye Bahsedenler İlk Seçimde Sandığa Gömülecek' İzmir'de Kadınlardan 'Yalnız Değilsin, Biz Varız' Etkinliği. Nazlıaka: 'Kadın Cinayetlerinden Sayı Diye Bahsedenler İlk Seçimde Sandığa Gömülecek'
Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ednan Arslan, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ednan Arslan: 'Zamlar Derhal Geri Alınmalı, Kamuda Tasarruf Yeniden Gözden Geçirilmeli' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
16:50 TFF binasına silahlı saldırı soruşturmasında gözaltı sayısı 4'e çıktı
16:34 CHP'li Engin Altay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ana muhalefet partisi askerlere hedef gösterilir mi kardeşim"
16:33 Maouro Icardi geldi geliyor! Muslera ipucunu verdi
16:26 Bakan Mehmet Muş açıkladı: Türkiye'nin dış ticaret hacmi 21,3 milyar dolar oldu
16:13 Tweet akımına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, önceki açıklamalarına göndermede bulundu: Işıltı
16:10 MHP'den CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "Terörist Demirtaş ve Sorosçu Kavala" tepkisi
16:05 TFF binasını kurşunlayan saldırganlar kıvırdı! Silahı denediklerini iddia ettiler
16:04 İkisi de evliydi! Yasak aşk yaşadıkları öne sürülen emekli astsubay ile hemşirenin ormanda cesedi bulundu
16:31 Galatasaray'ın kaptanı Muslera'dan taraftara güvence: Tutuk başladık ama toparlarız
15:51 Deney için Japon balığını timsahların arasına attılar! Küçük balık galip geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2022 17:25:46. #1.11#
SON DAKİKA: Ednan Arslan: "Zamlar Derhal Geri Alınmalı, Kamuda Tasarruf Yeniden Gözden Geçirilmeli" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement