Kamil Okyay Sındır: "İktidar, Evrensel Gazetesi Üzerinden Özgür ve Bağımsız Basına Aba Altından Sopa Gösteriyor"

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, Basın İlan Kurumu'nun Evrensel gazetesinin resmi ilan ve reklam yayımlama hakkını iptal etmesini Meclis gündemine taşıdı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Sındır, "İktidar, Evrensel Gazetesi üzerinden özgür ve bağımsız basına aba altından sopa gösteriyor" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, Basın İlan Kurumu'nun Evrensel gazetesinin resmi ilan ve reklam yayımlama hakkını iptal etmesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

"BU CÜRETİ KİMDEN ALDIĞINI BİLİYORUZ"

Basın İlan Kurumu'nun Evrensel Gazetesi'ne yönelik aldığı kararın hak ihlali olduğunun altını çizen Sındır, "Evrensel Gazetesi'nin 3 yıldır resmi ilan hakkını keyfi bir şekilde gasbeden Basın İlan Kurumu, bugün bu hakkı dayanaksız ve temelsiz gerekçelerle tümüyle iptal etti. Anayasa Mahkemesi farklı dönemlerde Basın İlan Kurumu tarafından verilen bu tür cezalara karşı yapılan başvuruları toplu değerlendirerek Mart 2022'de ihlal kararı verdi. Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını maalesef bugün dikkate almayan bir kurumla karşı karşıyayız. Basın İlan Kurumu'nun bu cüreti kimden aldığını biliyoruz. İktidar, resmi ilan düzenlemelerini Basın İlan Kurumu aracılığıyla, basın kuruluşlarına karşı koz ve sopa olarak kullanmaktan ivedilikle vazgeçmeli" dedi. Sındır, şöyle devam etti:

"EVRENSEL GAZETESİ ASLA SUSMAYACAK!"

"Bağımsız basın yayın kuruluşlarının her türlü zorluğa rağmen ayakta kalma ve halkın haber alma hakkını sağlamaya yönelik verdikleri mücadelenin önünde saygıyla eğiliyorum. Özgür basının yanındayız ve özgür basınla dayanışma içerisinde olmaya devam edeceğiz. Evrensel Gazetesi; görmezden gelinen işçilerin, emekçilerin, alın teri gasp edilen çiftçilerin, yok sayılan kadınların, geleceği karartılan gençlerin, emeğinin karşılığını alamayan memurların ezcümle halkın sesidir. Bilesiniz, hiçbir koşulda baskılara boyun eğmeyen Evrensel Gazetesi bundan sonra da asla susmayacak. Basın İlan Kurumu'nun Evrensel Gazetesi'nin resmi ilan ve reklam yayımlama hakkını tümüyle iptal etmesi halkın haber alma hakkına sıkılan bir kurşundur. İktidar, Evrensel Gazetesi üzerinden özgür ve bağımsız basına aba altından sopa gösteriyor. Düşünceyi ifade etme özgürlüğü yoksa orada demokrasi de yoktur. Demokrasi için yandaş değil özgür basın şart" dedi.

"YAŞASIN HALKIN HABER ALMA ÖZGÜRLÜĞÜ. KAHROLSUN İSTİBDAT"

Kalemini satmayan, evrensel gazetecilik etiğiyle çalışan basın kuruluşlarının ve basın emekçilerinin tarih karşısında başının dik olacağını kaydeden Kamil Okyay Sındır, şunları ifade etti:

"Maalesef 2022 yılında Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'nde 180 ülke arasında 149. sıradayız. Tek adam rejiminin yarattığı otoriterlik, basın özgürlüğünün hiçe sayılması, yargı sistemine müdahaleler ve bugün Evrensel Gazetesi'ne yönelik alınan kararlar gibi gelişmeler neticesinde bu utanç verici sıradayız. Basın ifade özgürlüğünü bile isteye delik deşik ettiniz, bu utanç AKP'nindir. Basın İlan Kurumuna sesleniyorum; tarih, güdümlü, besleme, yandaş basın kuruluşlarını ve sizleri değil kalemini satmayan, evrensel gazetecilik etiğiyle çalışan, ifade özgürlüğünün yılmaz savunucusu olan, zor şartlar altında dahi halkın haber alma özgürlüğü ilkesinden taviz vermeyen, cesur ve yürekli basın kuruluşlarını ve basın emekçileri yazacak. Atamızın belirttiği gibi 'Matbuat hiçbir sebeple tahakküm ve nüfuza tabi tutulamaz' yaşasın hürriyet, yaşasın halkın haber alma özgürlüğü, kahrolsun istibdat."

Sındır, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a şu soruları yöneltti:

1) Basın İlan Kurumu'nun Evrensel Gazetesi'nin resmi ilan ve reklam yayımlama hakkının AYM'in 10 Ağustosta verdiği karara rağmen iptal edilmesinin nedeni nedir?

2) BİK'in AYM kararını dikkate almama nedeni nedir? AYM kararlarını uygulamamanın BİK üzerinde bir yaptırımı olacak mıdır?

3) BİK resmi ilan ve reklam yayımlama hakkını iptal etmesine neden olan gerekçeler göz önüne alındığında Evrensel gazetesinin günlük satın alınma tutarı ne olarak tespit edilmiştir?

4) Günlük gazetelerin resmi ilan ve reklam yayımlama hakkı için günlük satış miktarlarının ne olması gerekmektedir?

5) BİK bugüne kadar hangi gazeteler için resmi ilan ve reklam yayımlama hakkını hangi tarihlerde iptal etmiştir?

6) Ülkemizde ulusal bazda yayınlanan gazetelerin günlük satış rakamları nedir?

7) Bugüne kadar resmi ilan ve reklam yayımlama hakkı iptal edilen gazetelerden hangilerinin bu hakları hangi tarihlerde iade edilmiştir?