Kamil Okyay Sındır: Buhrandan Çıkışın Reçetesi Seçimdir

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, İzmir'in Aliağa ve Dikili ilçelerinde esnafın ve yurttaşların sorunlarını dinledi. Aliağa Ticaret Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Organize Sanayi Bölgesi'nin başkan ve yöneticileriyle de bir araya gelen Sındır, "Darboğazdan ve buhrandan çıkışın tek reçetesi seçimdir. Ülkeyi yangın yerine çeviren tek adam rejiminin buzdan kaleleri çoktan eridi" dedi.

Dikili ve Aliağa'da üretici, yurttaş ve esnafla bir araya gelen Kamil Okyay Sındır, hükümeti eleştirerek erken seçim çağrısı yaptı. Ziyaretleri sonrası yazılı açıklama yapan Sındır, Türkiye'nin işsizlik rakamlarına dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Geniş tanımlı işsiz sayısının 7 milyon 607 bin olduğu ve işsiz sayısının salgın öncesi döneme göre 1 milyon 35 bin arttığı, işsizlik oranının yüzde 20,4'e ulaştığı; açlık sınırının 6 bin 840 lirayı, yoksulluk sınırının ise 22 bin 279 lirayı aştığı, milyonlarca yurttaşımızın açlık sınırının altında yaşam savaşı verdiği bir ülkede darboğazdan çıkışın tek reçetesi seçimdir. Gönül birliğiyle aklın rehberliğinde aydınlık geleceğe, kurduğumuz ittifakla birlikte ulaşacak, iktidarı demokratik yollarla göndereceğiz. Demokrasinin, çağdaşlığın tüm dünyaya örnek olduğu bir yönetim anlayışını yeniden kuracağız. Ülkeyi yangın yerine çeviren tek adam rejiminin buzdan kaleleri çoktan eridi. Ağır vergiler, sürekli yükselen kur, artan işsizlik ve düşen alım gücü nedeniyle AKP kırmızı kart yedi."

"CHP, UMUDUN ADIDIR"

CHP örgütlerinin, yöneticilerinin yarın seçim olacakmış gibi çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Sındır'ın açıklaması şöyle devam etti:

"Parti olarak toplumun tüm kesimlerine iniyor, vatandaşlarımızın sorunlarına, taleplerine çözüm odaklı yaklaşıyor, sokağa nüfuz ederek vatandaşlarımızın nabzını tutuyoruz. Zifiri karanlıktan beslenen ve korku iklimi yaratmak için fırsat kollayanlara da asla izin vermiyoruz. Vatandaşlarımız, gittiğimiz her köyde, her ilçede, her ilde bizi mutlulukla karşılıyor. Çünkü 100 yıldır CHP var. CHP, umudun adıdır. Yurttaşlarımız, onları asla yalnız bırakmayacağımızı biliyor. Genel Başkan'ımız Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde tepeden tırnağa tüm kadrolarımızla iktidara hazırız. İktidarın vurdumduymaz politikaları altında ezilen esnafın, yanlış tarım politikaları nedeniyle beli bükülen çiftçinin, hayat pahalılığıyla mücadele eden vatandaşın, kıskaca alınan sanayicinin durumuna derman olmaya geliyoruz. Bugün, yaşanan sıkıntıları muhataplarından dinliyoruz. İktidar olduğumuzda da yaşanan sıkıntılara çözümü çiftçimizle, esnafımızla, sanayicimizle, emekçimizle birlikte üreteceğiz."