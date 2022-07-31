Kani Beko, Üniversiteli Ölümlerini Sordu

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, Akdeniz Üniversitesi'nde son zamanlarda artan intihar vakaları ve bunların nedenlerinin araştırılmasıyla ilgili Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi. Beko, "Ülke genelinde Bakanlığınıza bağlı yurtlardan yansıyan intihar vakalarının ve şüpheli ölümlerin sayısı kaçtır?" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Akdeniz Üniversitesi sınırları içerisindeki Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı yurtlara ve adı geçen yurtlarda kalan öğrencilere ilişkin son dönemde kamuoyuna yansıyan iddiaların oldukça kaygı verici olduğunu belirtti. Beko, "Yurtlarda manevi danışmanlık hizmeti adı altında birçok öğrencinin baskı altına alındığı, tarikat ve cemaatlere yakın vakıf ve derneklerin öğrenciler üzerinde baskı kurduğu belirtilmektedir. Ayrıca yurtların sağlıklı bir şekilde denetlenmediği bilgilerine ulaşılmıştır. Gençlerimizi tarikat ve cemaatlerin kucağına itmek, baskılarla onları hayattan koparmak bu ülkenin geleceğine ihanettir. Buna asla izin vermeyeceğiz" dedi.

"DİYANET PERSONELLERİ MANEVİ DANIŞMAN OLARAK ATANIYOR"

Beko, önergesinde ise Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'na şu soruları yöneltti:

-Ülke genelinde Bakanlığınıza bağlı yurtlardan yansıyan intihar vakalarının ve şüpheli ölümlerin sayısı kaçtır? Bakanlığınızca bu konuda hangi adımlar atılmıştır, soruşturması sonuçlanan vaka sayısı nedir ve hangi sonuçlara ulaşılmıştır? Bu hususta devam eden soruşturma var mıdır?

-Akdeniz Üniversitesi sınırları içerisindeki Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlarda cemaat ve tarikatlara yakın vakıf ve derneklerin çeşitli faaliyet yapmalarının nedenleri nelerdir? Bu faaliyetlere hangi mevzuat çerçevesinde izin verilmektedir?

"KAÇ KİŞİ 'MANEVİ DANIŞMAN' ADI ALTINDA GÖREVLENDİRİLMİŞTİR?"

-AKP iktidarının ilk günlerinden itibaren yurtlarla ilgili önemli değişiklikler yaptığı ve başta yatılı okullar olmak üzere devlet yurtlarını kapatarak, tarikat ve cemaatlere yakın vakıf ve derneklere ait yurtları desteklediği bilinmektedir. Bu kapsamda da; 2019'da Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında bir protokol imzalandığı bilinmektedir. Bu protokole göre, pedagojik eğitimi olmayan Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin 'manevi danışman' adı altına KYK yurtlarında görevlendirildiği görülmüştür. Ülke genelinde bu protokole dayanarak kaç kişi 'manevi danışman' adı altında görevlendirilmiştir? Bu kişiler hangi yurtlarda görev yapmıştır ya da yapmaktadır? Bu kişiler hangi bilgi ve formasyona dayanarak hangi Kurullardan geçerek bu görevlere atanmışlardır?

-Benzer şekilde, Elazığ'da Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Enes Kara, bir cemaat evinde yaşadığı sıkıntı ve baskılar nedeniyle bir binanın 7. katından atlayarak yaşamına son vermişti. Bu konuda Bakanlığınız tarafından herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır? Bu soruşturmalara dair hangi sonuçlara ulaşılmıştır? Bahsi geçen cemaat evlerinin ve yurtlarının denetimleri yapılmakta mıdır?