CHP İzmir Milletvekili Kılıç, Türk futbolundaki başarısızlığın araştırılmasını istedi - Son Dakika

CHP İzmir Milletvekili Kılıç, Türk futbolundaki başarısızlığın araştırılmasını istedi

19.12.2020 13:15
CHP İzmir Milletvekili Kılıç, Türk futbolundaki başarısızlığın araştırılmasını istedi, System.String[]

CHP, Türk futbolunun uluslararası alandaki başarısız sonuçlarının nedenlerinin araştırılması ve alınacak önlemlerin belirlenmesi için Meclis araştırması açılmasını istedi.

CHP, Türk futbolunun uluslararası alandaki başarısız sonuçlarının nedenlerinin araştırılması ve alınacak önlemlerin belirlenmesi için Meclis araştırması açılmasını istedi.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ve milletvekili arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergesinin gerekçesinde, Süper Lig kulüplerinin, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon başarısız olduğu ve Türk futbolu adına ülkeye önemli bir kayıp yaşattığı ifade edildi.

Futbolda yıllardır boşa harcanan paraların sonunda acı gerçeği ortaya çıkardığı kaydedilen gerekçede, Süper Lig kulüplerinin artık Doğu Avrupa'nın futbola uzak kalan ülkeleri gibi hem Şampiyonlar Ligi hem de UEFA Avrupa Ligi için ön eleme turu oynamak zorunda kaldıkları belirtildi.

Bu sezon Avrupa kupalarında Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Galatasaray, Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir'in mücadele ettiği anımsatılan gerekçede, alınan başarısız sonuçlarla Türkiye'nin UEFA'nın ülke puanı klasmanında 13. sıraya gerilediği bildirildi.

Gerekçede Türk takımlarının bu sezon Avrupa kupalarında son 30 yılın en kötü performansını sergilediği, Türkiye'nin bu sezonki performans değerlendirmesinde Faroe Adaları, Slovenya, Azerbaycan, İsrail, Macaristan, Arnavutluk, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Romanya ve Bulgaristan gibi ülkelerin gerisinde kaldığı, UEFA'ya üye 55 ülke arasında 33. sırada kendisine yer bulabildiğine işaret edildi.

Türk futbol takımlarının 15 yıl sonra turnuvalarda "bahar" aylarını göremeden elendiğine dikkati çekilen gerekçede, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta yer alan A Milli Futbol Takımı'nın da son maçında deplasmanda Macaristan'a 2-0 mağlup olarak grubu son sırada tamamladığı ve C Ligi'ne düştüğü anımsatıldı.

Gerekçede Türk futbolunun başarısız olmasında futbol aktörlerinin tamamının suçunun bulunduğu öne sürülerek, şunlar kaydedildi:

"Birçok iş adamı, futbol kulüplerinin başına geçip onları kullanarak takımı yerine kendilerinin reklamını yapmayı ve kendilerini 'başarılı kılmayı' tercih etmişlerdir. Kulüpleri borç altına sokarak fütursuzca harcamalar yapmışlardır ancak başarısız olduktan sonra da borçlarıyla enkaz bırakarak çekip gitmişlerdir. Türk futbolu için gerçekten yararlı olabilecek kişiler ise futbolun kavga ortamına dayanamayıp istifaya zorlanmışlardır.

Özellikle 'dört büyükler' olarak adlandırılan Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor, yabancı futbolculara yüksek rakamlar ödedikleri için bugün borç içinde yüzmektedirler. Her geçen gün de borçları katlanarak artmaktadır. Fenerbahçe'nin 5,2, Beşiktaş'ın 3,3, Galatasaray'ın 3,3 ve Trabzonspor'un 1,25 milyar liralık borcu bulunmaktadır. Türk futbolunun lokomotifleri olarak nitelendirilen bu kulüpler, 2012'de 2 milyar lira borçla yükümlüyken bu rakam 8 sezon sonunda 13 milyar lirayı geçmiştir. Dört büyük kulüp için maalesef şu anda 'deniz bitmiş' vaziyettedir. Futbol kulüplerimizin mevcut gelirleri giderlerini karşılamakta yetersiz kalmaktadır."

Gerekçede bu kapsamda Türk futbolunun uluslararası alandaki başarısız sonuçlarının nedenlerinin araştırılması, yönetim ve organizasyondaki eksikliklerin ve alınacak önlemler ile dünya ve Avrupa futbolunda başarılı olabilmesi için neler yapılabileceğinin belirlenmesi için Meclis araştırması istendi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, İzmir, UEFA, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor CHP İzmir Milletvekili Kılıç, Türk futbolundaki başarısızlığın araştırılmasını istedi - Son Dakika Spor


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