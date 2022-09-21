Mahir Polat'tan İzmir'in Unesco Dünya Mirası Adaylığından Elenmesine Tepki: "İzmir Halkı Oy Vermedikleri İçin Cezalandırılıyor" - Son Dakika
Üye Girişi

Mahir Polat'tan İzmir'in Unesco Dünya Mirası Adaylığından Elenmesine Tepki: "İzmir Halkı Oy Vermedikleri İçin Cezalandırılıyor"

21.09.2022 13:55
Mahir Polat'tan İzmir'in Unesco Dünya Mirası Adaylığından Elenmesine Tepki: "İzmir Halkı Oy Vermedikleri İçin Cezalandırılıyor"

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın İzmir'in Kemeraltı bölgesini kapsayan Tarihi Liman Kenti'ni UNESCO Dünya Mirası 2022 daimi adaylığından elemesine tepki gösterdi. Polat, "İktidar mensuplarının İzmir husumetleri her alanda devam ediyor. İzmir halkı oy vermedikleri için cezalandırılıyor" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın İzmir'in Kemeraltı bölgesini kapsayan Tarihi Liman Kenti'ni UNESCO Dünya Mirası 2022 daimi adaylığından elemesine tepki gösterdi. Polat, "İktidar mensuplarının İzmir husumetleri her alanda devam ediyor. İzmir halkı oy vermedikleri için cezalandırılıyor" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın UNESCO Dünya Mirası 2022 daimi adaylığı için İzmir Tarihi Liman Kenti yerine Bursa'nın İznik Bölgesi'ni konu alan dosyayı iletmesini eleştirdi. Yazılı bir açıklama yapan Polat, şunları kaydetti:

"İktidar mensuplarının İzmir husumetleri her alanda devam ediyor. İzmir halkı oy vermedikleri için cezalandırılıyor. AKP hükümetinin İzmir'i, İzmirlileri anlaması için önce tarihi ve Mustafa Kemal Atatürk'ü anlaması gerekiyor. Kurtuluş mücadelesinin İzmir halkı için ne ifade ettiğini çok iyi anlamaları gerekiyor. İktidara geldikleri günden beri İzmirlilerin teveccühünü kazanamamış, yaptıkları açıklamalarla aşağılayan, ötekileştiren, kutuplaştıran, parmak sallayarak had bildiren yaklaşımlarıyla da hiçbir zaman İzmir'i kazanamayacaklar."

"İZMİR'E ŞAŞI BAKAN ZİHNİYET"

İzmir'in UNESCO Dünya Mirası daimi adaylığı ile ilgili değerlendirmede bulunan Mahir Polat, şu açıklamayı yaptı:

"Tüm birleşenler süreç içerisinde adım atıyor. Bakandan randevu talep ediliyor, randevu veriliyor. Bakan daha sonra ben İzmir'e gelince dosyayı alıp UNESCO'ya ileteceğim diyor ve randevuyu iptal ediyor. Bu arada Bakan Bey bir türlü İzmir'e gelmiyor. Bu arada ilan ediliyor ki; İzmir'in değil İznik'in dosyası UNESCO'ya sunulmuş. İznik tabi ki UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girmeli. Ancak İzmir bu ülkenin önemli değerlerinden. İzmir'e şaşı bakışın devam etmesi maalesef acı verici ve ilkel, sığ bir zihniyetin ürünü. Bu olay, 'Burnu sümüklü çocuk, gavur İzmir, İzmir işgal altında' söylemlerinden sonra bu zihniyetin İzmir'e bakış açısını somut bir şekilde ortaya koyuyor. İzmir hakkını istiyor. Gerekli süreçlerin tamamlanarak İzmir Tarihi Liman Kenti'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girmesi için derhal gerekli adımların atılması çağrısı yapıyorum. İzmir tüm paydaşlarıyla normalde 2-3 yıl süren çalışmaları 4 ay gibi kısa bir zamanda eksiksiz olarak tamamladı. İzmir bu yaklaşımı hak etmiyor."

YORUMLAR
500
İzmir gündem haberleri | İzmir'de orman yangını (2) İzmir gündem haberleri | İzmir'de orman yangını (2) Karşıyaka Belediyesi, Sekizinci Anaokulunu Hizmete Açtı… Veli Ağbaba: 'Bu Ülkenin Çimentosu Laiklik, Demokrasi ve Cumhuriyettir' Karşıyaka Belediyesi, Sekizinci Anaokulunu Hizmete Açtı… Veli Ağbaba: 'Bu Ülkenin Çimentosu Laiklik, Demokrasi ve Cumhuriyettir' İzmir'de Okula Kaydı Yapılmayan Rojin'in Babası: 'Kızım Ağlayarak 'Artık Okumak İstemiyorum' Dedi Ama Benim Tek Arzum Onu Okutmak' İzmir'de Okula Kaydı Yapılmayan Rojin'in Babası: 'Kızım Ağlayarak 'Artık Okumak İstemiyorum' Dedi Ama Benim Tek Arzum Onu Okutmak'
Kaynak: ANKA

Mahir Polat, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mahir Polat'tan İzmir'in Unesco Dünya Mirası Adaylığından Elenmesine Tepki: 'İzmir Halkı Oy Vermedikleri İçin Cezalandırılıyor' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
17:08 'Yok artık' dedirten gelenek! Düğünden sonra gelin damatla yerine bir başkasıyla ilişkiye giriyor
17:03 Eşi ve 1,5 yaşındaki üvey kızını öldürmüştü! Verilen ceza belli oldu
16:41 Vatandaşlar TOKİ gibi yerli otomobil için de kolaylık istiyor! TOGG'un "Konsept Akıllı Cihazı" Galataport'ta görücüye çıktı
16:37 Marmaris'teki yangına giden Rus helikopteri düştü: 2 ölü, 5 yaralı
16:31 Usta oyuncu Serdar Gökhan, Burak Özçivit'i topa tuttu: Önce oyunculuk öğrensin, kulağımın kılı kadar değeri yok!
16:08 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Rusya lideri Putin'in "Her türlü silahı kullanırız" sözlerine tepki: Nükleer savaşı kazanamaz
16:02 Sefo ve Ufuk Beydemir arasında gerilim! Sosyal medyada kapıştılar
15:44 İntihara teşebbüs eden genç kadını jandarmanın müdahalesi kurtardı!
15:36 MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Akçay'dan 6'lı masaya sert sözler: Hem gevşeksiniz hem yuvarlaksınız
15:38 Putin'in kısmi seferberlik açıklaması dünya gündemine oturdu! Tepki sözleri arka arkaya geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 17:49:38. #1.11#
SON DAKİKA: Mahir Polat'tan İzmir'in Unesco Dünya Mirası Adaylığından Elenmesine Tepki: "İzmir Halkı Oy Vermedikleri İçin Cezalandırılıyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement