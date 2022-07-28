Mahir Polat: Hayat Pahalılığı Vatandaşı Nefes Alamaz Hale Getirmiş - Son Dakika
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Mahir Polat: Hayat Pahalılığı Vatandaşı Nefes Alamaz Hale Getirmiş

28.07.2022 16:56
Mahir Polat: Hayat Pahalılığı Vatandaşı Nefes Alamaz Hale Getirmiş

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Meclis’in tatile girmesiyle birlikle İzmir'deki saha çalışmalarına devam ediyor. Kemalpaşa ilçesinde mahalle ziyaretleri yapan Polat, “Vatandaşa bir dokunduk bin ah işittik. Üreticiler başta olmak üzere toplumun her kesimi bir an önce sandığın önlerine gelmesini bekliyor. Hayat pahalılığı vatandaşı nefes alamaz hale getirmiş. Millet İttifakının iktidarında toplum rahat bir nefes alacak” dedi.

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Meclis'in tatile girmesiyle birlikle İzmir'deki saha çalışmalarına devam ediyor. Kemalpaşa ilçesinde mahalle ziyaretleri yapan Polat, "Vatandaşa bir dokunduk bin ah işittik. Üreticiler başta olmak üzere toplumun her kesimi bir an önce sandığın önlerine gelmesini bekliyor. Hayat pahalılığı vatandaşı nefes alamaz hale getirmiş. Millet İttifakının iktidarında toplum rahat bir nefes alacak" dedi.

Kemalpaşa'nın Vişneli, Cumalı, Dereköy, Örnekköy ve Armutlu mahallelerinde halkla buluşan CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, şu açıklamayı yaptı:

"Vatandaşlarımızın dertlerini dinleyip partimizin çözüm önerilerini konuştuk. Hayat pahalılığı ve alım gücündeki düşüş ortak sorun olarak karşımıza çıkıyor. Geçen seneye oranla iğneden ipliğe her şey 2-3 katı zamlanmış durumda. Esnaf iş yapamaz, vatandaş ise alamaz hale gelmiş. Mevcut iktidarın toplumda hayat enerjisi bırakmadığını ve artık geleceğe yönelik söyleyecek sözlerinin olmadığından bahsediyorlar. Partimize ise inançları tam. Liyakatli kadrolar ile vatandaşın derdine çözüm bulacağımız yönünde beklentiler yüksek. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'in kırsal kesimde yaptığı çalışmalardan; özellikle su kullanımına yönelik susuzluk ve kuraklığı önleme adına yürüttüğü çalışmalardan son derece memnunlar. Yerel yönetimlerde kazandığımız başarıyı, sosyal belediyecilik anlayışı ile toplumun her kesimine ulaştırdığımız hizmetleri görüyor ve iktidara geldiğimizde de bu başarıyı genelde de göstereceğimizi söylüyorlar. Ülkemizin kaynaklarını vatandaşın huzur ve refahı, çocuklarımızın geleceği için kullanmak amacıyla var gücümüzle çalışıyoruz."

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Mahir Polat, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mahir Polat: Hayat Pahalılığı Vatandaşı Nefes Alamaz Hale Getirmiş - Son Dakika

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