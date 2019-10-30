Son Dakika Haberleri: CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat trafik kazası geçirdi
Son Dakika 3. Sayfa CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat trafik kazası geçirdi

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat trafik kazası geçirdi

36 dakika önce

- CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat trafik kazası geçirdi CHP'li Polat trafik kazasında hafif şekilde yaralandıİZMİR - Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Mahir Polat, İzmir'in Bayındır ilçesinde trafik kazası geçirdi.

- CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat trafik kazası geçirdi

CHP'li Polat trafik kazasında hafif şekilde yaralandı

İZMİR - Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Mahir Polat, İzmir'in Bayındır ilçesinde trafik kazası geçirdi. Kazada hafif yaralanan Polat'ın Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre kaza Torbalı Bayındır yolu, Bayındır mevkiinde meydana geldi. CHP'li Polat ve çarpıştığı aracın içinden iki kişi olmak üzere toplam 3 kişi hafif yaralı olarak Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı. CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın ve diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat trafik kazası geçirdi

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Mahir Polat, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 02:45 Kaynak: İHA
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