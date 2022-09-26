Murat Bakan'dan Vahit Kirişci'ye: "Rusya'dan Kiralanan Helikopterlerin Paraları Ödenmediği Gerekçesiyle Yangına Müdahale Etmediği Doğru Mu"

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, geçen hafta Marmaris'te çıkan ve 20 saat sonra kontrol altına alınabilen orman yangınında, Rusya'dan kiralanan helikopterlerin paraları ödenmediği için yangına müdahale etmediği iddialarını Meclis gündemine taşıdı. Murat Bakan, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'ye " Orman Genel Müdürlüğü'nün Rusya'dan kiraladığı helikopterlerin, paraları ödenmediği gerekçesiyle "kalkış yap" emrini yerine getirmediği ve yangına müdahale etmediği iddiaları doğru mu" diye sordu.

Murat Bakan, Muğla'nın Marmaris ilçesinde geçen hafta çıkan orman yangınına ilişkin iddiaları Vahit Kirişci'nin yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi. Murat Bakan, konuya ilişkin bugün yaptığı yazılı açıklamada, Temmuz 2021'de Akdeniz, Ege, Marmara, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki kentlerde çıkan orman yangınlarında birçok yurttaşın hayatını kaybettiğini, yangınların yerleşim yerlerine ulaşması sonucu evlerin ve üretim alanlarının yanı sıra yüzbinlerce hektar orman alanının içindeki canlılarla birlikte yandığını, ekosistemin de tahrip olduğunu anımsattı. Murat Bakan, şunları kaydetti:

"ACZİYET İÇİNDE BİR YÖNETİM VAR"

"Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük orman yangınları olarak nitelendirilebilecek 2021 yılında yaşanan orman yangınlarında, ülkemizde yok olan ormanlık alanın 178 bin hektar civarında olduğu, yani 1 milyar 780 milyon metrekare olduğu hesaplanmaktadır. Daha somut haliyle yaklaşık 250 bin futbol sahası büyüklüğünde bir alan, tüm İstanbul'un yaklaşık 5'te 1'i büyüklüğünde bir alan yangınlarda kaybedildi. Bu süreçte yangını sadece izlemekle yetinen ilgili bakanlara jandarmanın elinde bulunan Mİ 17 tipi helikopterlere literatürde 'bambi bucket' olarak bilinen yangın söndürme ekipmanı takılabileceğini söylediğimizde önce bunun yapılamayacağını söyleyip sonra ise çark etmişlerdi. Yanan sadece ormanlarımız değil, yanan vatan toprağı. Ancak her yangında acziyet içinde bir yönetim görüyoruz."

"'KALKIŞ YAP' EMRİNİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ DOĞRU MU"

Bakan, geçen yılki yangınlarda helikopter görevlendirilemediğini belirterek açıklamasına şöyle devam etti:

"Geçen sene helikopter yoktu, ormanlarımız yandı. Bu sene helikopter kiraladılar, ama uçuramadılar, yine ormanlarımız yandı. Orman yangınlarını söndürmek için kahramanca mücadele eden görevlilerimiz olmasa daha büyük felaketlerle karşı karşıya kalacağız. Son yaşadığımız Marmaris yangınına dair çok net şekilde soruyor, OGM ve Bakanlık'tan önergemize cevap bekliyoruz. Orman Genel Müdürlüğü'nün Rusya'dan kiraladığı helikopterlerin, paraları ödenmediği gerekçesiyle 'kalkış yap' emrini yerine getirmediği ve yangına müdahale etmediği iddiaları doğru mu? Diğer taraftan, parasının ödenmesine rağmen Rusya'ya ambargo nedeniyle paraya el konulduğu söyleniyor. Her ne olursa olsun bu, bir bahane olamaz. Devlet aklı bunu düşünecek, düşünmek zorunda. Vatan toprağı yanarken o makamlardan izleyemezsiniz, izliyorsanız o görevde bulunamazsınız."

"RUS ŞİRKETİN PARASINA EL Mİ KONULDU"

Murat Bakan, önergesinde Bakan Kirişci'ye şu soruları yöneltti:

"Orman Genel Müdürlüğü'nün Rusya'dan kiraladığı helikopterlerin, paraları ödenmediği gerekçesiyle "kalkış yap" emrini yerine getirmediği ve yangına müdahale etmediği iddiaları doğru mu?

Söz konusu şirketlerin paraları ödenmiş midir, yoksa ödenmemiştir? Ödenmedi ise söz konusu helikopterlerin paralarının ödenmemesinin gerekçesi nedir?

Rus şirketin parasına mali ambargo nedeni ile el konulduğu doğru mudur?

Helikopterlerin kira bedeli ödenmesine rağmen talimatlara uymamalarının başka bir gerekçesi varsa bunlar nedir?

Söz konusu kira sözleşmesi yapılırken sözleşmenin özü niteliğindeki maddelere dikkat edilmemesinin gerekçesi nedir? Bunun sorumlusu kimdir, kimlerdir?

Söz konusu sözleşme yapılırken kimlerden profesyonel destek alınmıştır? Ülkemizin menfaatleri ne kadar gözetilmiştir?

Söz konusu helikopterleri getiren şirketler hangileridir?

Rus şirketler ile yapılan kiralama anlaşmasında aracı bir Türk şirket bulunuyor mu?

21 Eylül 2022 tarihinde Marmaris'te başlayan ve 20 saat sonra kontrol altına alınabilen yangında ne kadar orman varlığımız kaybedilmiştir?

Ormanlarımız yanarken kiralanan helikopterleri uçuramayanlar kimdir, kimlerdir? Yetersiz müdahale nedeni ile yanan ormanlarımızın hesabını kim, nasıl verecektir?

Yukarıda yer alan iddialara yönelik Bakanlığınızın açıklaması nedir? OGM ve Bakanlık konuyla ilgili kamuoyunu ne zaman aydınlatacaktır?

Yönetimsel zafiyetin sorumluları kimdir, kimlerdir? Haklarında hangi işlemler yapılacaktır?

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük orman yangınlarını yaşadığımız 2021 yılı, 2022 yılı yangınlarından ders alınarak mevcut politikalar gözden geçirilecek midir?"