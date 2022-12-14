CHP'li vekil paylaştığı video üzerinden Bakan Soylu'ya soru yöneltti: Vatandaşlık bilgileri satıldı mı? - Son Dakika
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CHP'li vekil paylaştığı video üzerinden Bakan Soylu'ya soru yöneltti: Vatandaşlık bilgileri satıldı mı?

14.12.2022 11:48

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ndeki kişisel bilgilerin Telegram uygulaması üzerinden satıldığını iddia ederek Twitter hesabından bir video paylaştı. Paylaşımında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya seslenen CHP'li Bakan, "İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün elinde olması gereken bu bilgiler çalınmış mıdır? Satılmış mıdır?" diye sordu.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, yurttaşların kişisel bilgilerin mesajlaşma uygulaması Telegram üzerinden satıldığını öne sürdü.

"DÜNYA TÜM KİMLİK BİLGİLERİMİZİ BİLİYOR"

Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda T.C. kimlik numarasıyla vatandaşların tüm kişisel bilgilerine ulaşılabildiğini öne süren CHP'li Bakan, "Teröristlerin ayakkabı numarasını biliyorduk. Şimdi tüm dünya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tüm kimlik bilgilerini biliyor" ifadesini kullandı.

"BU KRİTİK ÖNEMDEKİ BİLGİLER ÇALINDI MI?"

Paylaşımında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu da etiketleyen Bakan, "İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün elinde olması gereken bu bilgiler çalınmış mıdır? Satılmış mıdır? Bu rezaletin sorumlusu kim?" sorusunu yöneltti.

CHP'li vekil paylaştığı video üzerinden Bakan Soylu'ya soru yöneltti: Vatandaşlık bilgileri satıldı mı?
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Türkiye Cumhuriyeti, Süleyman Soylu, Murat Bakan, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'li vekil paylaştığı video üzerinden Bakan Soylu'ya soru yöneltti: Vatandaşlık bilgileri satıldı mı? - Son Dakika
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