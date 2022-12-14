CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, yurttaşların kişisel bilgilerin mesajlaşma uygulaması Telegram üzerinden satıldığını öne sürdü.
Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda T.C. kimlik numarasıyla vatandaşların tüm kişisel bilgilerine ulaşılabildiğini öne süren CHP'li Bakan, "Teröristlerin ayakkabı numarasını biliyorduk. Şimdi tüm dünya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tüm kimlik bilgilerini biliyor" ifadesini kullandı.
Paylaşımında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu da etiketleyen Bakan, "İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün elinde olması gereken bu bilgiler çalınmış mıdır? Satılmış mıdır? Bu rezaletin sorumlusu kim?" sorusunu yöneltti.
Son Dakika › Güncel › CHP'li vekil paylaştığı video üzerinden Bakan Soylu'ya soru yöneltti: Vatandaşlık bilgileri satıldı mı? - Son Dakika