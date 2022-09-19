Murat Bakan: "Siber Suçlarla Mücadele Biriminin İçişleri Bakanı'nın Şahsi ve Siyasi Amaçları İçin Kullanılması Kabul Edilemez"

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, siber uzman olarak taşeron işçi statüsünden daimi kadroya geçirilen bilişim uzmanlarının, suç ve suçluyla mücadele ve halkın güvenliğini sağlamak yerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun şahsi ve siyasi hedeflerini yerine getirmek için görevlendirildiği yönünde iddialar olduğunu belirterek, "Söz konusu birimin amacı bu değildir ve olamaz. Siber suçlarla mücadele biriminin, suç ve suçluyla mücadele ve halkın güvenliğini sağlamak yerine İçişleri Bakanı'nın şahsi ve siyasi amaçları için kullanılması kabul edilemez" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, siber uzman olarak taşeron işçi statüsünden daimi kadroya geçirilen bilişim uzmanları ile ilgili iddiaları TBMM gündemine getirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren Bakan, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Siber Suçlarla Mücadele Birimi'nde görev yapmaları için belirlenen 500 kişinin daimi kadroya atanmaları sürecinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla bir çalışma ekibi oluşturulduğu ve çalışma ekibinde, hukuk müşavirliği, strateji dairesi, idari ve mali işler dairesi, ikmal dairesi, personel dairesi ve siber suçlarla mücadele dairesinden başkan yardımcısı konumunda üst düzey 6 polis müdürünün yer aldığını kaydeden Bakan, komisyonun kadroya atanma süreciyle ilgili yaptığı çalışmalarda, Emniyet'ten bakanlığa gönderilen listenin değiştirildikten sonra yeniden Emniyet'e gönderildiğini ileri sürdü.

Murat Bakan, daimi siber suçlarla mücadele birimine alınacak sivil uzmanların listesindeki isimlerin değiştirildiğinin tespit edilmesi sonrası yeni bir komisyon oluşturulduğu ve kurulan yeni komisyonun Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sözlü olarak belirttiği "olumsuz" görüşüne rağmen kadro değişiminin gerçekleştirilmesinde sakınca görmediği ve 496 sivil siber suçlarla mücadele uzmanının daimi kadroya geçirildiğini iddiasını dile getirdi.

Söz konusu kadro geçişine uygunluk vermeyen ilk komisyonun 5 üyesinin Ankara dışına tayin edildiği ve almaları gereken 1. sınıf emniyet müdürlüğü rütbe terfilerinin verilmediği; kadro geçişine onay veren ikinci komisyon üyelerinin ise terfi ettirildiği, bu sürecin sonunda kadroya alınan siber uzmanların bir bölümünün de görevlerinin dışında sosyal medya mecralarında "bot hesaplar üzerinden" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu lehine çalışma yürüttüğü yönünde iddiaların olduğunu belirten Bakan, şunları ifade etti:

"Bilişim konusunda yetkin olmayan kişilerin kişisel bağlantıları nedeniyle veya siyasi sebeplerle kadroya geçirildiği, buna direnen komisyon üyelerinin cezalandırılırken, onay veren ikinci komisyon üyelerinin terfi ettirildiği, kadroya geçirilen söz konusu personelin ise kamu yararına çalışmak yerine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medyadaki çalışmalarını yürüttüklerine yönelik ciddi iddialar bulunuyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun siyasi hedeflerinin, üstlendiği en ala görev olan İçişleri Bakanlığı'nın görev ve sorumluluğundan önce geldiğine çok defa şahit olduk. İçişleri Bakanlığını, görev yapan emniyet mensuplarının hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek yerine şahsi aparatı olarak kullanmaya çalışan bir bakandan öteye gidememiştir kendisi. Siber suçlarla mücadele biriminin, İçişleri Bakanı'nın siyasal çalışmalarında kullanıldığı ve İçişleri Bakanı'nın siyasi rakiplerine karşı sosyal medya kampanyaları düzenlediği, kurum içinde maaş promosyonu örneğinde olduğu üzere anayasal haklarını arayan polis memurlarını tespit etme gibi hafiyelik faaliyetlerinde kullanıldığı belirletilmektedir. Söz konusu birimin amacı bu değildir ve olamaz. Siber suçlarla mücadele biriminin, suç ve suçluyla mücadele ve halkın güvenliğini sağlamak yerine İçişleri Bakanı'nın şahsi ve siyasi amaçları için kullanılması kabul edilemez."

Murat Bakan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya şu soruları yöneltti: