CHP İzmir Milletvekili Purçu: Sağlık sistemi 'S.O.S' diyor - Son Dakika
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CHP İzmir Milletvekili Purçu: Sağlık sistemi 'S.O.S' diyor

23.08.2022 14:04
CHP İzmir Milletvekili Purçu: Sağlık sistemi 'S.O.S' diyor

Sağlık sisteminin bozulduğunu söyleyen CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, "Aile hekimleri kiralarını ödeyemiyor, satılık ASM'lerin sayısı artıyor. Ataması yapılacağı açıklanan 85 bin yardımcı personel, sağlığı kurtarmak için yetmez. Doktorların göçünü önlemek, şiddet yasasını acilen çıkartmak gerekir. Sağlık sistemi 'S.O.S' diyor, Bakanlık pembe tablo çiziyor. Artık pembe gözlükleri çıkarın, vatandaşın sağlığıyla oynamayın" sözlerini sarf etti.

CHP'nin tek Roman asıllı milletvekili Özcan Purçu, bugün yaptığı yazılı açıklamada, sağlık çalışanlarının sorunlarına dikkat çekti. Purçu, bir taraftan randevu alamayan yurttaşlar sorun yaşarken diğer taraftan hekimlerin ağır çalışma koşulları, yetersiz ücretleri ve gördükleri şiddet nedeniyle ülkeyi terk ettiğini, bunun da sağlık sistemini kaosa sürüklediğini belirtti.

"SADECE BU YILIN İLK 7 AYINDA BİN 402 DOKTOR ÜLKEYİ TERK ETTİ"

Türkiye'den ayrılan hekim sayısının 10 yıl öncesine göre 50 kat arttığını kaydeden Purçu, sadece bu yılın ilk 7 ayında bin 402 doktorun ülkeyi terk ettiğini, pek çok ilde doktor eksikliği nedeniyle hastaların yakın illere nakledildiğini vurguladı. Purçu, açıklamasında şunları kaydetti:

"SMA'LI ÇOCUKLAR İLAÇLARINI ALAMADIĞI İÇİN KADERLERİNE TERK EDİLİYOR"

"Hasta, aylarca randevu için uğraşıyor. Güçlükle randevu alan hasta, saatlerce hastane koridorlarında bekliyor. Hastanede randevu bulup muayene olma aşamasına gelen hasta, doktorlara uygulanan yoğun çalışma mobbingi nedeniyle kısacık sürede muayene olabiliyor. Doktor yoğun tempodan mutsuz, gördüğü şiddet de cabası. Hastalar, tedavi olsa ilaç bulamıyor. İlaç bulan, parası olmadığı için alamıyor. Eczaneler veresiye defterleriyle dolup taşıyor. SMA'lı çocuklar, ilaçlarını alamadığı için hasbelkader kaderlerine terk ediliyor. Özetle sistem çöküyor.

"DOĞU'DA DOKTORLAR ORTALAMA 70 İLE 140 HASTA BAKARKEN ACİLLERDE BU SAYI 500'Ü, HATTA BİNİ BULUYOR"

'Hastanelerde kuyruk yok' diyorsunuz. Randevu alamayan vatandaş, hastane kapısına dahi ulaşamıyor. Olan hastaneleri kapatıyorsunuz, kamu zararı yaratıyorsunuz. Şiddet mağduru doktorlar ülkeyi terk diyor. Sadece temmuz ayında 95 hekim yurt dışına göç etmek için belge alırken bunun 15 hekimi İzmir'den, 41 hekimi İstanbul'dan, 23 hekimi Ankara'dan. Doğuda ise durum daha vahim. Doktorlar ortalama 70 ile 140 hasta bakarken acillerde bu sayı 500'ü, hatta bazı yerlerde bini buluyor.

Ameliyathanelerde medikal sıkıntısı yaşanıyor. Aile hekimleri kiralarını ödeyemiyor, satılık ASM'lerin sayısı artıyor. Ataması yapılacağı açıklanan 85 bin yardımcı personel, sağlığı kurtarmak için yetmez. Doktorların göçünü önlemek, şiddet yasasını acilen çıkartmak gerekir. Sağlık sistemi 'S.O.S' diyor, Bakanlık pembe tablo çiziyor. Artık pembe gözlükleri çıkarın, vatandaşın sağlığıyla oynamayın."

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Özcan Purçu, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP İzmir Milletvekili Purçu: Sağlık sistemi 'S.O.S' diyor - Son Dakika

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