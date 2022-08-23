CHP İzmir Milletvekili Purçu: Sağlık sistemi 'S.O.S' diyor

CHP'nin tek Roman asıllı milletvekili Özcan Purçu, bugün yaptığı yazılı açıklamada, sağlık çalışanlarının sorunlarına dikkat çekti. Purçu, bir taraftan randevu alamayan yurttaşlar sorun yaşarken diğer taraftan hekimlerin ağır çalışma koşulları, yetersiz ücretleri ve gördükleri şiddet nedeniyle ülkeyi terk ettiğini, bunun da sağlık sistemini kaosa sürüklediğini belirtti.
Türkiye'den ayrılan hekim sayısının 10 yıl öncesine göre 50 kat arttığını kaydeden Purçu, sadece bu yılın ilk 7 ayında bin 402 doktorun ülkeyi terk ettiğini, pek çok ilde doktor eksikliği nedeniyle hastaların yakın illere nakledildiğini vurguladı. Purçu, açıklamasında şunları kaydetti:
"Hasta, aylarca randevu için uğraşıyor. Güçlükle randevu alan hasta, saatlerce hastane koridorlarında bekliyor. Hastanede randevu bulup muayene olma aşamasına gelen hasta, doktorlara uygulanan yoğun çalışma mobbingi nedeniyle kısacık sürede muayene olabiliyor. Doktor yoğun tempodan mutsuz, gördüğü şiddet de cabası. Hastalar, tedavi olsa ilaç bulamıyor. İlaç bulan, parası olmadığı için alamıyor. Eczaneler veresiye defterleriyle dolup taşıyor. SMA'lı çocuklar, ilaçlarını alamadığı için hasbelkader kaderlerine terk ediliyor. Özetle sistem çöküyor.
'Hastanelerde kuyruk yok' diyorsunuz. Randevu alamayan vatandaş, hastane kapısına dahi ulaşamıyor. Olan hastaneleri kapatıyorsunuz, kamu zararı yaratıyorsunuz. Şiddet mağduru doktorlar ülkeyi terk diyor. Sadece temmuz ayında 95 hekim yurt dışına göç etmek için belge alırken bunun 15 hekimi İzmir'den, 41 hekimi İstanbul'dan, 23 hekimi Ankara'dan. Doğuda ise durum daha vahim. Doktorlar ortalama 70 ile 140 hasta bakarken acillerde bu sayı 500'ü, hatta bazı yerlerde bini buluyor.
Ameliyathanelerde medikal sıkıntısı yaşanıyor. Aile hekimleri kiralarını ödeyemiyor, satılık ASM'lerin sayısı artıyor. Ataması yapılacağı açıklanan 85 bin yardımcı personel, sağlığı kurtarmak için yetmez. Doktorların göçünü önlemek, şiddet yasasını acilen çıkartmak gerekir. Sağlık sistemi 'S.O.S' diyor, Bakanlık pembe tablo çiziyor. Artık pembe gözlükleri çıkarın, vatandaşın sağlığıyla oynamayın."
Son Dakika › Güncel › CHP İzmir Milletvekili Purçu: Sağlık sistemi 'S.O.S' diyor - Son Dakika