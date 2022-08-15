Özcan Purçu: Kira Sözleşmeleri Yenilenmek Zorunda Olan Pek Çok Asm, Kapanmak ya da Ücra Köşelere Taşınmak Zorunda Kaldı

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, aile sağlığı merkezlerinin (ASM) artan kira fiyatlarından olumsuz etkilendiğini belirterek, "Fahiş kira artışları ASM'leri de vurmuş; Ankara'nın Mamak ilçesindeki Ege Aile Sağlığı Merkezi'nin hizmet verdiği yer, mülk sahibi tarafından satışa çıkarılmıştır. Aile Hekimleri Federasyonu'nun açıklamalarına göre; artan kiralar nedeniyle özellikle aralık ve ocak aylarında kira sözleşmeleri yenilenmek zorunda olan pek çok ASM, kapanmak ya da daha ücra köşelere taşınmak zorunda kaldı" dedi.

Özcan Purçu, kira fiyatlarındaki fahiş artış nedeniyle ASM'lerde yaşanan sorunları Meclis gündemine taşıdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi veren Purçu, konuya ilişkin bugün yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"FAHİŞ KİRA ARTIŞLARI ASM'LERİ DE VURMUŞ"

"Fahiş kira artışları ASM'leri de vurmuş; Ankara'nın Mamak ilçesindeki Ege Aile Sağlığı Merkezi'nin hizmet verdiği yer, mülk sahibi tarafından satışa çıkarılmıştır. Aile Hekimleri Federasyonu'nun açıklamalarına göre; artan kiralar nedeniyle özellikle aralık ve ocak aylarında kira sözleşmeleri yenilenmek zorunda olan pek çok ASM, kapanmak ya da daha ücra köşelere taşınmak zorunda kaldı. Halkın ilk sağlık hizmetini aldığı, birinci basamak sağlık hizmeti veren, hastanelerdeki yükün önemli bölümünü azaltan ASM'lerimizin sorunlarına biran evvel çözüm üretilmesi gerekmektedir."

Özcan Purçu, önergesinde Bakan Koca'ya şu soruları yöneltti:

"Aile hekimlerinin kendi kiraladıkları ASM binalarının kiralarının fahiş oranlarda artmasına yönelik bakanlık nezdinizde kira desteği çalışmanız mevcut mudur? Mevcutsa detayları nelerdir?

Türkiye genelinde kaç adet ASM bulunmaktadır?

ASM'lerde günlük ortalama bakılan hasta sayısı ne kadardır?

İzmir ilinde kaç adet ASM bulunmaktadır?

İzmir ilinde ASM'lerde günlük ortalama bakılan hasta sayısı ne kadardır?

Türkiye genelinde son 5 yıldır, yıllık olarak, kirasını ödeyemeyen ASM sayısı kaçtır?

Türkiye genelinde son 5 yıldır, yıllık olarak, kirasını ödeyemediği için kapanan ASM sayısı kaçtır?

İzmir ilinde son 5 yıldır, yıllık olarak, kirasını ödeyemeyen ASM sayısı kaçtır?

İzmir ilinde son 5 yıldır, yıllık olarak, kirasını ödeyemediği için kapanan ASM sayısı kaçtır?

Kamu hizmeti vermesine rağmen özel mülklerde hizmet veren ASM'lerden alınan kira stopajı ödemesinin önüne geçilmesine yönelik bir çalışmanız mevcut mudur?

Artan enflasyon karşısında maliyetleri karşılanamaz hale gelen ve kapanma ile kaşı karşıya olan ASM'lere yönelik hak ediş ve cari gider ödemelerinin artırılması planlanmakta mıdır? Planlanmakta ise bu artış ne ölçüde ne zaman ve nasıl olacaktır?

ASM'lere yapılan sari gider ödemelerinin reel enflasyon oranına bağlı olarak değil de memur maaş zammı oranında artırılmasının gerekçesi nedir? Bu gider oranının reel enflasyon oranına sabitlenmesi düşünülmekte midir? Düşünülmüyorsa gerekçesi nedir?

Aile hekimlerinin 42 madde ile hekimlerin sözleşmelerinin feshini kolaylaştıran sözleşme ve ödeme yönetmeliklerinde değişiklik yapmayı düşünüyor musunuz? Düşünüyorsanız detayları nedir? Düşünmüyorsanız gerekçesi nedir?

Mali imkanları her geçen gün daha da zorlaşan aile hekimliklerinin kapanması durumunda hastaların hastanelere daha çok yığılma durumu dikkate alınmakta mıdır?"