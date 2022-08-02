CHP'li Özcan Purçu 2 Ağustos Roman Katliamını Andı: "Faşizme Karşı El Ele Mücadele Etmeye Devam Edeceğiz" - Son Dakika
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CHP'li Özcan Purçu 2 Ağustos Roman Katliamını Andı: "Faşizme Karşı El Ele Mücadele Etmeye Devam Edeceğiz"

02.08.2022 12:22

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, Roman Soykırımı Anma Günü’nde “Biz bugünü asla unutmuyoruz, unutmayacağız. Faşizme karşı el ele mücadele etmeye devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, Roman Soykırımı Anma Günü'nde "Biz bugünü asla unutmuyoruz, unutmayacağız. Faşizme karşı el ele mücadele etmeye devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, Roman Soykırımı Anma Günü'nde sosyal medya hesabında; "İkinci Dünya Savaşı esnasında 500 binden fazla Roman, Naziler tarafından katledildi. İnsanlık tarihinin kara lekelerinden biri olan bu soykırımı gerçekleştirenleri lanetliyorum" açıklamasını yaptı.

Purçu, "Bugün Roman Soykırımı'nı Anma Günü. 2 Ağustos 1944 yılında Alman Nazileri tarafından kamplarda Roman vatandaşlarımız, çoluk çocuk yaşlı genç, demeden katledildi. Biz de bugünü asla unutmuyoruz, unutmayacağız. Faşizme karşı el ele mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Özcan Purçu, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Özcan Purçu 2 Ağustos Roman Katliamını Andı: 'Faşizme Karşı El Ele Mücadele Etmeye Devam Edeceğiz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'li Özcan Purçu 2 Ağustos Roman Katliamını Andı: "Faşizme Karşı El Ele Mücadele Etmeye Devam Edeceğiz" - Son Dakika
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