Özcan Purçu: Fırınların Ana Gider Kalemlerinde Yapılan Zamlar, Fırıncıları Kepenk Kapatma ile Karşı Karşıya Bırakmaktadır - Son Dakika
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Özcan Purçu: Fırınların Ana Gider Kalemlerinde Yapılan Zamlar, Fırıncıları Kepenk Kapatma ile Karşı Karşıya Bırakmaktadır

01.09.2022 15:12
Özcan Purçu: Fırınların Ana Gider Kalemlerinde Yapılan Zamlar, Fırıncıları Kepenk Kapatma ile Karşı Karşıya Bırakmaktadır

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, Tarım Bakanı Vahit Kirişci’yi çok sayıda fırının kapanmak üzere olduğu uyarısı yaparak, “Yerli üreticimizin lisanslı depolarda bekleyen ne kadar ekmeklik buğdayı bulunmaktadır” diye sordu.

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, Tarım Bakanı Vahit Kirişci'yi çok sayıda fırının kapanmak üzere olduğu uyarısı yaparak, "Yerli üreticimizin lisanslı depolarda bekleyen ne kadar ekmeklik buğdayı bulunmaktadır" diye sordu.

CHP İzmir Milletvekili Purçu, fiyat artışlarından etkilenen fırıncıların durumunu TBMM gündemine taşıdı. Tarım ve Orman Bakanı Kirişci'nin yanıtlaması için TBMM'ye soru önergesi sunan Purçu, Fırıncıların artan fiyatlar nedeniyle üretimlerini durdurma, işyerlerini kapatma riski ile karşı karşıya olduklarını belirtti.

ESKİDEN 1 LİRAYA SATILAN SİMİTTEN KAR EDEN FIRINCI, BUGÜN 5 LİRAYA SATSA DA KAR EDEMİYOR

Konuyla ilgili yazılı açıklama da yapan Purçu şu noktalara dikkat çekti:

"Fırıncıların belirttiği üzere eskiden 1 liraya sattıkları simitten kar ederken; ekmek maliyetlerinin son 1 yılda en asgari rakamlarla bile yaklaşık yüzde 180 oranlarda arttığı kriz ekonomisinde; oranlarda arttığı kriz ekonomisinde, şu an 5 liradan sattıkları simitten dahi kar edememektedir. Son bir yıl içerisinde fırınların ana gider kalemlerinde yapılan zamlar aynı zamanda fırıncı ile vatandaşı da karşı karşıya getirmiş olup; yaşadıkları toplumsal baskı nedeniyle fırıncılar artan maliyetlere rağmen minimal seviyede zamları vatandaşa yansıtmakta; bu da fırıncıları kepenk kapatma ile karşı karşıya bırakmaktadır. Vatandaşın sofrasının vazgeçilmezi olan ekmeğin temel hammaddesi olan ve her geçen gün dışa bağımlılığımızın arttığı buğdayda Bakanlık nezdinde destek sağlanması şarttır."

Önergede Bakan Kirişci'ye yöneltilen sorular da şöyle:

"Fırıncıları desteklemek adına; Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından desteklenen buğday rekoltesinin artırılmasına yönelik bir çalışma var mıdır? Varsa detayları nelerdir? Son 5 yılda; yıl bazında, Türkiye'de üretilen buğday kaç tondur? Son 5 yılda; yıl bazında, İthal edilen buğday ülkeler bazında kaç tondur? Türkiye'deki buğday üretimini artırmaya yönelik bir çalışma mevcut mudur? Mevcutsa özellikle atıl tarım alanların buğday üretimine tahsisi ve çiftçiyi buğday üretimine desteklemek adına yapılacak çalışmalar nelerdir? Türkiye'de son 5 yılda; yıl bazında, buğday üretimi yapan kayıtlı kaç çiftçi bulunmaktadır? Eylül 2022 tarihi itibariyle; yerli üreticimizin Lisanslı depolarda bekleyen ne kadar ekmeklik buğdayı bulunmaktadır?"

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Vahit Kirişci, Özcan Purçu, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özcan Purçu: Fırınların Ana Gider Kalemlerinde Yapılan Zamlar, Fırıncıları Kepenk Kapatma ile Karşı Karşıya Bırakmaktadır - Son Dakika

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SON DAKİKA: Özcan Purçu: Fırınların Ana Gider Kalemlerinde Yapılan Zamlar, Fırıncıları Kepenk Kapatma ile Karşı Karşıya Bırakmaktadır - Son Dakika
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