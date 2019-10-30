Son Dakika Haberleri: Chp izmir milletvekili polat, kazada yaralandı
Son Dakika Güncel Chp izmir milletvekili polat, kazada yaralandı

Chp izmir milletvekili polat, kazada yaralandı

1 saat önce

CHP İzmir Milletvekili Polat, kazada yaralandı (1)CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, bugün Bayındır ilçesindeki programa giderken Torbalı- Bayındır yolu üzerinde aracıyla kaza yaptı.

CHP İzmir Milletvekili Polat, kazada yaralandı (1)

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, bugün Bayındır ilçesindeki programa giderken Torbalı- Bayındır yolu üzerinde aracıyla kaza yaptı. Kazada yaralanan Polat, Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Milletvekili Polat'ın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Chp izmir milletvekili polat, kazada yaralandı

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Torbalı, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 03:21 Kaynak: DHA
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