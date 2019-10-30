Chp izmir milletvekili polat, kazada yaralandı

CHP İzmir Milletvekili Polat, kazada yaralandı (1)

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, bugün Bayındır ilçesindeki programa giderken Torbalı- Bayındır yolu üzerinde aracıyla kaza yaptı. Kazada yaralanan Polat, Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Milletvekili Polat'ın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.