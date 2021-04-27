CHP İzmir Milletvekili Purçu, tarım kooperatiflerine destek verilmesini istedi - Son Dakika

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, "Tarım kooperatiflerine destek olmadığımız için tek tek yok oluyor ve ithalatımız artıyor. Böylece ülkemizin sermayesi de yurt dışına çıkıyor." dedi.

Purçu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, tarımsal amaçlı kooperatifleşmenin önemine değindi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, kooperatifleşme kanunu çıkardığını hatırlatan Purçu, bu kanunla köylerde üretim yapan çiftçinin korunduğunu ve ülkenin üretim kapasitesinin arttığını anlattı.

Özcan Purçu, gelinen noktada tarımın yok olma durumuyla karşı karşıya kaldığını, bu nedenle marketlerden alınan gıda ürünlerinin yüzde 90'a yakınının ithal edildiğini savundu.

Kooperatifleşme oranının AB'de yüzde 85, Yeni Zelanda'da yüzde 95, Ortadoğu ülkelerinde yüzde 1, Türkiye'de ise yüzde 13 civarında olduğunu dile getiren Purçu, "Bu rakamlar, kooperatifleşme oranının gelişmiş ülkelerde yüksek, geri kalan ülkelerde düşük olduğunu gösteriyor. Bu ülke, tarım ülkesi ama tarım ürünlerini ithal ediyoruz. Kooperatifleri neden desteklemiyoruz? Tarım kooperatiflerine destek olmadığımız için tek tek yok oluyor ve ithalatımız da artıyor. Böylece ülkemizin sermayesi de yurt dışına çıkıyor. Bu soruna bir an önce bir çözüm bulunması gerekir." diye konuştu.

Purçu, tarım arazilerinin, imara açılması ve su sorunu nedeniyle ciddi bir tehditle karşı karşıya olduğunu ileri sürerek, yer altı sularının azalmasıyla tarımın, yapılamayacak hale gelebileceği uyarısında bulundu.