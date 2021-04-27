CHP İzmir Milletvekili Purçu, tarım kooperatiflerine destek verilmesini istedi - Son Dakika

CHP İzmir Milletvekili Purçu, tarım kooperatiflerine destek verilmesini istedi

27.04.2021 11:15
CHP İzmir Milletvekili Purçu, tarım kooperatiflerine destek verilmesini istedi, System.String[]

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, "Tarım kooperatiflerine destek olmadığımız için tek tek yok oluyor ve ithalatımız artıyor.

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, "Tarım kooperatiflerine destek olmadığımız için tek tek yok oluyor ve ithalatımız artıyor. Böylece ülkemizin sermayesi de yurt dışına çıkıyor." dedi.

Purçu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, tarımsal amaçlı kooperatifleşmenin önemine değindi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, kooperatifleşme kanunu çıkardığını hatırlatan Purçu, bu kanunla köylerde üretim yapan çiftçinin korunduğunu ve ülkenin üretim kapasitesinin arttığını anlattı.

Özcan Purçu, gelinen noktada tarımın yok olma durumuyla karşı karşıya kaldığını, bu nedenle marketlerden alınan gıda ürünlerinin yüzde 90'a yakınının ithal edildiğini savundu.

Kooperatifleşme oranının AB'de yüzde 85, Yeni Zelanda'da yüzde 95, Ortadoğu ülkelerinde yüzde 1, Türkiye'de ise yüzde 13 civarında olduğunu dile getiren Purçu, "Bu rakamlar, kooperatifleşme oranının gelişmiş ülkelerde yüksek, geri kalan ülkelerde düşük olduğunu gösteriyor. Bu ülke, tarım ülkesi ama tarım ürünlerini ithal ediyoruz. Kooperatifleri neden desteklemiyoruz? Tarım kooperatiflerine destek olmadığımız için tek tek yok oluyor ve ithalatımız da artıyor. Böylece ülkemizin sermayesi de yurt dışına çıkıyor. Bu soruna bir an önce bir çözüm bulunması gerekir." diye konuştu.

Purçu, tarım arazilerinin, imara açılması ve su sorunu nedeniyle ciddi bir tehditle karşı karşıya olduğunu ileri sürerek, yer altı sularının azalmasıyla tarımın, yapılamayacak hale gelebileceği uyarısında bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, İzmir, Tarım, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP İzmir Milletvekili Purçu, tarım kooperatiflerine destek verilmesini istedi - Son Dakika


Son Dakika

Üsküdar'daki Halk Ekmek büfesi engeline vatandaştan sert tepki: Artık bıktık, usandık Üsküdar'daki Halk Ekmek büfesi engeline vatandaştan sert tepki: Artık bıktık, usandık Dünyayı ağlatan Dünyayı ağlatan "Elveda"! 53 askere mezar olan denizaltıdan geriye bu görüntü kaldı Altının gram fiyatı 473 lira seviyesinden işlem görüyor Altının gram fiyatı 473 lira seviyesinden işlem görüyor Şampiyonluk havasına giren Fenerbahçe'ye nazar değdi! Yıldız futbolcu sezonu kapattı Şampiyonluk havasına giren Fenerbahçe'ye nazar değdi! Yıldız futbolcu sezonu kapattı Son Dakika: Galatasaray'da 3 futbolcunun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı Son Dakika: Galatasaray'da 3 futbolcunun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı Thodex mağdurlarının avukatı konuştu: 650 bin dolar kaybedenler var Thodex mağdurlarının avukatı konuştu: 650 bin dolar kaybedenler var Kulaktan kulağa yayıldı, Kadıköylülerin kabusu oldu! Eli bıçaklı hamile sonunda yakalandı Kulaktan kulağa yayıldı, Kadıköylülerin kabusu oldu! Eli bıçaklı hamile sonunda yakalandı Tam kapanma döneminde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak yerlerin ve kişilerin listesi açıklandı Tam kapanma döneminde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak yerlerin ve kişilerin listesi açıklandı
Oscar kazanan Nomadland filminin yönetmeni Chloé Zhao, ülkesi Çin'de sansüre uğradı Oscar kazanan Nomadland filminin yönetmeni Chloé Zhao, ülkesi Çin'de sansüre uğradı         
11:12
Güne düşüşle başlayan dolar 8,26 seviyelerinden işlem görüyor Güne düşüşle başlayan dolar 8,26 seviyelerinden işlem görüyor         
10:47
Eski sevgilisinin uygunsuz görüntülerini yayan sanıktan pes dedirten savunma: 18'den büyük sanıyordum Eski sevgilisinin uygunsuz görüntülerini yayan sanıktan pes dedirten savunma: 18'den büyük sanıyordum         
10:43
Ses getirecek iddia! Fransa'da tarih yazan Burak Yılmaz Süper Lig'e dönüyor, işte yeni takımı Ses getirecek iddia! Fransa'da tarih yazan Burak Yılmaz Süper Lig'e dönüyor, işte yeni takımı         
10:29
Duygu Delen'in raporu tamamlandı: Balkondan düşüşü kaza değil Duygu Delen'in raporu tamamlandı: Balkondan düşüşü kaza değil         
10:18
İkinci el otomobilde büyük oyun! Son aylarda çok sayıda kişi aynı tuzaktan muzdarip İkinci el otomobilde büyük oyun! Son aylarda çok sayıda kişi aynı tuzaktan muzdarip         
09:58
Çanakkale Boğazı'nda dikkat çeken görüntü! ABD Donanması'na ait gemideki askerler hemen telefonlarına sarıldı Çanakkale Boğazı'nda dikkat çeken görüntü! ABD Donanması'na ait gemideki askerler hemen telefonlarına sarıldı         
09:48
DNA dizilimine baktıran Meryem Uzerli, sonucu görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı DNA dizilimine baktıran Meryem Uzerli, sonucu görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı         
08:08
17 günlük tam kapanma kapsamında 7 sektör hariç işletmelerin faaliyetlerine ara verildi 17 günlük tam kapanma kapsamında 7 sektör hariç işletmelerin faaliyetlerine ara verildi         
00:40
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! İşte madde madde 17 günlük tam kapanma tedbirleri İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! İşte madde madde 17 günlük tam kapanma tedbirleri         
00:31
'Tam kapanma' tabirine Mehmet Ceyhan'dan itiraz var: Bu tedbirlere sıkı kapanma daha uygun 'Tam kapanma' tabirine Mehmet Ceyhan'dan itiraz var: Bu tedbirlere sıkı kapanma daha uygun         
22:51
Tatil sezonunu erken açan Sinem Kobal, pozlarıyla mest etti Tatil sezonunu erken açan Sinem Kobal, pozlarıyla mest etti         
22:03
Kripto Faruk'un eski sevgilisinden soruşturmanın seyrini değiştirecek sözler: Tek başına değil Kripto Faruk'un eski sevgilisinden soruşturmanın seyrini değiştirecek sözler: Tek başına değil         
21:41
Oyuncu Didem Balçın anne oldu! İşte bebeğine verdiği isim Oyuncu Didem Balçın anne oldu! İşte bebeğine verdiği isim         
16:03
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda göğsümüzü kabartan Rıza Kayaalp'i havalimanında karşılayan olmadı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda göğsümüzü kabartan Rıza Kayaalp'i havalimanında karşılayan olmadı         
15:24
Pınar Gültekin'i öldüren caniden mide bulandıran iddia: Benimle zorla birlikte olan bir eskorttu Pınar Gültekin'i öldüren caniden mide bulandıran iddia: Benimle zorla birlikte olan bir eskorttu         
12:44
İBB'nin Hatay'a gönderdiği kayıp 100 atla ilgili kan donduran detaylar! Çiplerini çıkarmak için ameliyathane kurmuşlar İBB'nin Hatay'a gönderdiği kayıp 100 atla ilgili kan donduran detaylar! Çiplerini çıkarmak için ameliyathane kurmuşlar         
12:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2021 11:35:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP İzmir Milletvekili Purçu, tarım kooperatiflerine destek verilmesini istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei