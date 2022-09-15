Sevda Erdan Kılıç'tan Selçuk Bayraktar'a: "Ülkemizin Milli Güvenliği ile İlgili Vermiş Olduğum Soru Önergesini Terör ile İlişkilendirme Ucuzluğu da...

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Aselsan'daki işten çıkarmalarla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a verdiği soru önergeleriyle ilgili haberi alıntılayarak "Tüm dünya övgüyle bahsederken, SİHA'larımızı kullanan ülkeler kahraman derken, içeride birileri sadece iftira peşinde. pkk/ypg sıkışınca saldırı siyasetten geliyor" paylaşımını yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın damadı BaykarTech Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'a tepki gösterdi. Kılıç, "Ülkemizin milli güvenliği ile ilgili vermiş olduğum soru önergesini terör ile ilişkilendirme ucuzluğu da 'malum' ailenin fertlerine yakışırdı" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan, Aselsan'daki işten çıkarmalarla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Kılıç, "ASELSAN'da yıllardır çalışan 200'ün üzerinde personel hiçbir gerekçe gösterilmeden, 'Şahıs Güvenlik Belgesi olumsuz çıktı' denilerek işten uzaklaştırılıyor. Türkiye'nin güvenliği için önemli bilgilere sahip olan bu personeller, daha önce 'güvenli' idi de şimdi mi 'güvensiz' oldu?" diye sordu.

BaykarTech Yönetim Kurulu Başkanı, Cumhurbaşkanı'nın damadı Selçuk Bayraktar ve BaykarTech CEO'su Huluk Bayraktar sosyal medya hesaplarından soru önergesi haberlerini alıntılayarak CHP'li Kılıç'a yönelik şu açıklamaları yaptılar:

"İSTEDİĞİNİZ KADAR YOLUMUZA TAKOZ HATTA MAYIN DÖŞEYİN"

Selçuk Bayraktar: "Tüm dünya övgüyle bahsederken, SİHA'larımızı kullanan ülkeler kahraman derken, içeride birileri sadece iftira peşinde. pkk/ypg sıkışınca saldırı siyasetten geliyor. İstediğiniz kadar yolumuza TAKOZ hatta MAYIN döşeyin. Biz, son nefesimize kadar bu zihniyetle mücadele edeceğiz!"

Haluk Bayraktar: "Öz kaynaklarınla sıfırdan geliştirdiğin teknolojilerle dünyanın gıpta ile baktığı bir firma ol, memleketin ana muhalefet partisi sinsice iftira ve algı oyunlarıyla yoluna TAKOZ koysun. Nuri Demirağ gibi bu topraklara ait girişimcileri yok etmiş bu zihniyet bu kez başaramayacak! Baykar prensip olarak hiçbir zaman savunma sanayiinde faaliyet gösteren Aselsan, Tusaş, TEİ gibi kurumlarda aktif olarak çalışan kişileri işe almaz. Ancak stajyerlikten alıp emek vererek yetiştirdiğimiz birçok arkadaşımız bugün sektörümüzün güzide firmalarında çalışmaktadır. Her yıl gençlerimize destek olabilmek için büyük bir yaz staj programı yürütüyoruz. Her yaz en az 1200 öğrenci staj programımızda yer alıyor. Baykar kurum kültürü olarak büyük oranda bu stajyer arkadaşlarımızı bünyesine katarak yola devam ediyor."

"SİLAH TÜCCARLARININ KARI ZARARI BİZİM KONUMUZ DEĞİL. BİZİM ÖNCELİĞİMİZ ÜLKEMİZİN MİLLİ GÜVENLİĞİNİ İLGİLENDİREN ORDUMUZUN GÖZBEBEĞİ ASELSAN'DA YAŞANANLARDIR"

CHP'li Kılıç, Selçuk ve Haluk Bayraktar'ın paylaşımları üzerine konuyla ilgili açıklama yaptı. Kılıç, şöyle dedi:

"Bu ülkede milletin parası ile alınan F-16'lar sanki FETÖ'cü pilotlara teslim edilip gazi Meclis'e bombalar yağdırılmamış gibi, sanki tank palet fabrikası Katarlılara peşkeş çekilmemiş gibi, sanki Merkez Bankası'nın 128 milyar doları 'damat' döneminde hiç edilmemiş gibi… Biz ülkenin ekonomik ve askeri bağımsızlığını düşünürken, Milli Savunma Bakanlığı'na sorduğum sorulara yine eş, dost, akrabadan yanıt alıyoruz. Ülkemizin milli güvenliği ile ilgili vermiş olduğum soru önergesini terör ile ilişkilendirme ucuzluğu da 'malum' ailenin fertlerine yakışırdı. Çünkü bunu zaten alışkanlık haline getirdiler ve iç politika malzemesi olarak da kullanmaya devam ediyorlar. Silah tüccarlarının karı zararı bizim konumuz değil. Bizim önceliğimiz ülkemizin milli güvenliğini ilgilendiren ordumuzun gözbebeği Aselsan'da yaşananlardır."

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