Son Dakika Haberleri: CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Pm Üyeliğinden İstifa Etti

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Pm Üyeliğinden İstifa Etti

1 saat önce

CHP İzmir Milletvekili ve Parti Meclisi (PM) Üyesi Sevda Erdan Kılıç, PM üyeliğinden istifa ettiğini bildirdi.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Pm Üyeliğinden İstifa Etti, System.String[]
CHP İzmir Milletvekili ve Parti Meclisi (PM) Üyesi Sevda Erdan Kılıç, PM üyeliğinden istifa ettiğini bildirdi.

Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, inandığı değerler adına İzmir seçmenine ve örgütüne karşı duyduğu sorumluluk gereği partideki PM üyeliğinden istifa ettiğini belirtti.

İstifasının kişi ya da ilçe odaklı olmadığını bildiren Kılıç, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu istifam kişi ya da ilçe odaklı olmayıp, Merkez Yürütme Kurulu Üyelerimizin 17 yıldır AK Parti iktidarına diz çökmeyen İzmir'e yaklaşımlarının yanı sıra İl Başkanı'nın, İzmir örgütü ile İzmir seçmeninin hassasiyetine karşı yeterince duyarlılık göstermemesinden kaynaklanmaktadır. Bundan sonra da inancımı ve irademi hiç baskıya yenik düşürmeden bütün enerjimi partimin başarısı için harcayacağımı ifade ediyor, 'martın sonu bahardır' diyorum. Kamuoyuna saygılarımla."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 02:36 Kaynak: AA

Politika
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