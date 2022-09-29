Sevda Erdan Kılıç: "4 Milyon Çocuk Okula Gidemiyor, Eğitim Haklarını Ellerinden Aldınız"

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Türkiye'de 4 milyon çocuğun imkansızlıklar nedeniyle defterini, kitabını hazırlayamadığını ve okula gitmediğini öne sürdü. Kılıç, "Milli Eğitim Bakanlığı'nın okula gitmeyen çocukları bulma konusunda bir çabası var mı, yoksa bulmamayı mı tercih ediyor? Çocukların çocukluğunu çaldığınız yetmedi, eğitim hakkını da ellerinden aldınız" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Türkiye'de 4 milyon çocuğun okula gitmediğini öne sürerek konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi sundu. Yazılı bir açıklama yapan Kılıç, Milli Eğitim Bakanlığı'nın, 2021-2022 eğitim öğretim yılına ilişkin örgün eğitim istatistiklerine göre ilkokul düzeyinde okullaşma oranının yüzde 98.9'dan 93.16'ya, ortaokulda yüzde 93.1'den 89.84'e gerilediğini, ortaöğretimde ise yüzde 67.37'den yüzde 89.67'ye yükseldiğini bildirdi.

"EĞİTİM ÇAĞINDALAR AMA EĞİTİMDE DEĞİLLER"

Okullaşma oranının yüzde 100 olmamasını eleştiren Kılıç şunları söyledi:

"TÜİK verilerine göre, 5-9 yaş grubunda 6 milyon 624 bin, 10-14 yaş grubunda 6 milyon 438 bin, 15-17 yaş grubunda ise 3 milyon 762 bin çocuk var. Bu yaş grupları ile okullaşma oranlarını kıyasladığımız zaman acı bir tablo ortaya çıkıyor. Nedir bu acı tablo? İlkokul düzeyinde 453 bin, ortaokul düzeyinde 654 bin, lise düzeyinde ise 388 bin çocuğun okula gitmediği gerçeği ile karşı karşıya kalıyoruz. Toplamda 1 milyon 495 bin çocuğumuz okula gitmemektedir. Peki bu çocuklarımız nerededir ve neden okula gitmemektedir? Bu sorulara 'eğitimle ilgili olan' Milli Eğitim Bakanlığının acilen yanıt vermesini bekliyoruz. Bakanlık, örgün eğitim dışında kalan bu çocukları bulmak ve onları tekrar okula kazandırmak için çaba gösteriyor mu diye baktığımızda, maalesef bu çabayı göremiyoruz. Buna en güzel örneği İzmir'den verebiliriz. Bu yılın başında, Konak İlçemizdeki Barbaros Hayrettin Ortaöğretim Okulu öğrencilerinden Emir Sultan Mahallesi'nde ikamet eden öğrencilerin aylardır okula gitmediğini ve okula gitmeyen çocuklardan bazılarının tarikat kurslarına gittiğini belirledik. Bakanlığın okula gitmeyen çocukları bulma konusunda bir çabası var mı, yoksa bulmamayı mı tercih ediyor? Bir sanayi sitesine gitseniz ciddi bir kısmını orada bulursunuz. Ama asıl soru 'Bulmak isteniyor mu?' Aramak istedikten sonra bu çocuklar berberlerde, kuaförlerde, sanayide, tarımda, evlerde bulunurlar. Eğitim çağındalar ama eğitimde değiller."

Sevda Erdan Kılıç, 1 milyon 566 bin çocuğun açık öğretime gittiğini belirterek, "Bu sayı çok yüksek. Öğrencilerin örgün eğitimde yer alması gerekiyor. Okul varken açıkta ne yapar öğrenci? Ortaokul, lise çağındaki çocuğun açık öğretimde ne işi var? Çocukların örgün eğitime gitmemesi, çocuk evliliklerin artmasına ve çocuk işçiliğine yol açıyor" diye konuştu.

"EĞİTİM SİSTEMİNİN DIŞLADIĞI ÇOCUKLAR"

CHP'li Kılıç, okul kaydı bulunmayan 1 milyon 495 bin çocuğa, açık öğretimdeki 1 milyon 566 bin ile mesleki eğitimdeki 520 bin çocuk da eklenince, örgün eğitimde olmayan toplam öğrenci sayısının 3 milyon 581 bine yükseldiğini belirterek şöyle devam etti:

"Sığınmacı çocukları da eklersek okul çağında bulunan yaklaşık 4 milyon çocuk okula gidememektedir, okuldan uzaktır. Eğitim sisteminin dışladığı, yabancılaştığı, unutulan çocuklardır bu çocuklar. Bakanlık, bu konuda acilen bir çalışma yapmalıdır. Evlerinde bile çocuklarına yiyecek ekmek bulamayan aileler çocuklarını okula gönderememektedir. Gönderenlerin de beslenme çantasına yiyecek bir şey koyamadığını, çocukların okula aç gidip aç döndüğünü üzülerek görüyoruz. Her geçen gün daha çok çocuğun farklı nedenlerle okulu bıraktığına şahit oluyoruz. Çocukların önemli bir kısmı okulu yoksulluk nedeniyle bırakmak ve çeşitli sektörlerde çalışmak zorunda kalıyor. Türk Eğitim Derneği'nin araştırmasına göre geçen yıl yoksulluk nedeniyle yaşları 14-17 arasında 676 bin çocuk okula geri dönmemiş. Bu çocuklar okula gitmek yerine, ailelerini geçindirmek için işe gidiyor. Bu yaşta çocuklar gelecek kaygısı taşımamalı. Bu çocuklara ekonomi konuşturacak, geleceği yurtdışında arayacak kötülüğü yapanların iki yakası bir araya gelmesin. İktidarın çocuklara reva gördüğü bu düzeni değiştireceğiz. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun da dediği gibi, Millet İttifakı olarak iktidara geldiğimizde önceliklerimizden birisi de eğitim olacaktır. Taşımalı eğitimi kaldıracağız. Nerede çocuk varsa orada öğretmen olacak. Köy okullarının hepsini açacağız. İktidarımızda okullaşma oranını çağdaş, modern ve laik bir ülke olan Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışır şekilde yüzde 100'e çıkaracağız."