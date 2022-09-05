Sevda Erdan Kılıç: "Vatandaşını Zam Tehlikelerine Karşı Koruyamayan AKP İktidarı Hacker Tehlikesine Karşı da Koruyamıyor"

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, "Vatandaşını enflasyon ve zam tehlikelerine karşı koruyamayan AKP iktidarı, hacker tehlikesine karşı da koruyamıyor. PTT hacklendi, 38 bin kişinin bilgileri çalındı. Saray hacklenirse 60 milyonun üzerinde kişinin kimlik bilgileri çalınır" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, dün yaptığı yazılı açıklamada; tüm bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının bilişim sistemlerine siber saldırı olup olmadığı konusunda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve ilgili bakanların yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na ayrı ayrı soru önergesi verdiğini, bunların bazılarına yanıt geldiğini bazılarına ise gelmediğini ifade etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yanıtında siber saldırıya uğradıklarını kabul ederek "siber saldırıda bakanlığa ait tüm bilişim sistemlerinin değil, bir kısım sunucuların hedef alındığını, saldırıdan etkilenen uygulamaların envanterdeki diğer sunucular üzerinde yeniden kurulduğunu, bakanlık sistemlerinin yedekleriyle yeniden hizmet vermesi yoluna gidildiğini" belirttiğini vurgulayan Kılıç, Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ise "bakanlık veri sistemlerine sürekli saldırılar olduğunu, ancak şu ana kadar herhangi bir veri sızıntısı yaşanmadığını" ifade ettiğini kaydetti. Milli Savunma Bakanlığı'nın ise "bugüne kadar yapılan siber saldırıların alınan tedbirler sayesinde herhangi bir veri ve hizmet kaybına yol açmadan bertaraf edildiğini" kaydettiğini ifade etti.

Sevda Erdan Kılıç, Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun (KVKK) Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) Biriktirme ve Yardım Sandığı ile Biblos Alaçatı Turizm Yatırımları A.Ş. için veri ihlal bildiriminde bulunduğunu açıklamasının kamu kurumlarına ve özel şirketlere yapılan siber saldırıların devam ettiğini gösterdiğini bildirdi.

"PTT ÇALIŞANLARININ KİŞİSEL VERİLERİ VE TÜM DOSYALAR ELE GEÇİRİLİYOR"

PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı'ndaki veri ihlalinden yaklaşık 38 bin çalışanın, Biblos Alaçatı Turizm Yatırımları A.Ş.'deki ihlalden ise 450 kişinin etkilendiğine işaret eden Av. Sevda Erdan Kılıç, açıklamasında şunları kaydetti:

"PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı, KVKK'ya veri ihlal bildiriminde bulunuyor. Buna göre; zararlı yazılımlar vasıtasıyla üyelerin bilgilerinin bulunduğu sisteme yetkisiz erişim sağlanıyor, yetkisiz kişiler tarafından, anne kızlık soyadı, cilt seri no gibi PTT çalışanlarının kişisel verileri, 3.2 GB veri tabanı yedeği ve sitenin tüm dosyaları ele geçiriliyor. İhlalden etkilenen kişisel veriler ise kimlik ve üyelik işlemlerine ait bilgiler.

Biblos Alaçatı Turizm Yatırımları A.Ş. de KVKK'ya veri ihlal bildiriminde bulunuyor. Buna göre; ihlalin kaynağı fidye yazılımı saldırısı ve parola saldırısı. İhlalden etkilenen kişisel veri kategorileri kimlik, iletişim, müşteri işlem, finans, pazarlama, görsel ve işitsel kayıtlar, sağlık bilgileri ve biyometrik veriler."

"BU CİDDİYETSİZLİK VE LİYAKATSİZLİK MİLYONLARCA İNSANIN BİLGİLERİNİN ÇALINMASINA NEDEN OLUYOR"

Kılıç, şöyle devam etti:

"Bundan 5 ay önce de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan'a ait olduğu iddia edilen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarının bir hacker grubu tarafından kendisine sızdırıldığını belirten Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, devlet yetkililerinden cevap alamadığı için bu kimlik kartlarını sosyal medya hesabından paylaşmış ve 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve yayma' suçlamasıyla tutuklanmıştı. Devlet yetkililerini uyarmasına rağmen hiçbir adım atılmamış yine suçlu değil, suçu ortaya çıkaran tutuklanmıştı. Yaşanan dolandırıcılık olayları ve vatandaşlara ait kişisel bilgilerin deepweb adı verilen siber suç ortamlarında satışa sunulmasından hiç ders alınmadığı ortada. Bu ciddiyetsizlik ve liyakatsizlik devlet kurumlarının çöküşüne, milyonlarca insanın da en özel bilgilerinin çalınmasına neden oluyor."

"ÇALMA-ÇIRPMA İŞLERİNE BİRAZ ARA VERİN DE DEVLET İŞLERİ İLE İLGİLENİN"

Kılıç, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Bir kamu kurumunda 38 bin kişinin bütün kimlik bilgilerinin çalınması demek, Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olan herkesin, devlet güvencesinde olması gereken kimlik bilgilerinin tehlike altında olması demek. Enflasyon ve zam tehlikelerine karşı koruyamayan AKP iktidarı, hacker tehlikesine karşı da koruyamıyor. PTT hacklendi, 38 bin kişinin bilgileri çalındı. Saray hacklenirse 60 milyonun üzerinde kişinin kimlik bilgileri çalınır. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı tarafından yönetilen E-Devlet Kapısı'nı Ağustos 2022 itibariyle 60 milyon 344 bin 676 kişi kullanıyor. Kendi içinizdeki sorunlarla uğraştığınız için devlet işleri ile uğraşamıyorsunuz, farkındayım, o yüzden bir vatandaş, bir milletvekili olarak sizi uyarayım istedim. Çalma-çırpma işlerine biraz ara verin de devlet işleri ile ilgilenin."