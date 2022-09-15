Tacettin Bayır'dan "İzmir İşgal Altında" Diyen Bakan Kurum'a Tepki: "Bu İzmir'e ve İzmirlilere Hakarettir" - Son Dakika
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Tacettin Bayır'dan "İzmir İşgal Altında" Diyen Bakan Kurum'a Tepki: "Bu İzmir'e ve İzmirlilere Hakarettir"

15.09.2022 16:30

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un İzmir Büyükşehir Belediyesi’yle ilgili sözlerine tepki gösterdi. Bayır, "Sanki İzmir Yunanistan'da bir şehir. Ne demek 'İzmir işgal altında.' İzmir'de halkın oyuyla seçilmiş bir belediye başkanı, halk oyuyla seçilmiş milletvekilleri var. Bu İzmir'e ve İzmirlilere bir hakarettir" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un İzmir Büyükşehir Belediyesi'yle ilgili sözlerine tepki gösterdi. Bayır, "Sanki İzmir Yunanistan'da bir şehir. Ne demek 'İzmir işgal altında.' İzmir'de halkın oyuyla seçilmiş bir belediye başkanı, halk oyuyla seçilmiş milletvekilleri var. Bu İzmir'e ve İzmirlilere bir hakarettir" dedi.

Katıldığı bir televizyon programında "Şu an maalesef İzmir, beceriksizlik, liyakatsizlik ve bu noktada algı oluşturarak işgal altındadır. İzmir yönetimi işgal altındadır. Onlar 'Osmanlı'yı işgal etti' diye anlatıyor gerçi ama" diyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'dan tepki geldi. Bakan Kurum'u söylemini düzeltmeye davet eden Bayır şöyle konuştu:

"İzmir için işgal altında olduğunu söylemiş. Aslında doğru söylemiş. İşgal altında. Peki kimler tarafından? Kalpaklı Atatürkçüler tarafından. Bundan rahatsızlık duymasın. İşin doğrusu gerçekten şaşırtıcı. Eğer Sayın Bakan Kurum, daha önce İzmir'e gelmemiş olsa diyeceğim ki 'Herhalde İzmir'in Türkiye hudutları içinde olduğunu bilmiyor', sanki Yunanistan'da bir şehir İzmir. Ne demek İzmir işgal altında. İzmir'de halkın oyuyla seçilmiş bir belediye başkanı, halk oyuyla seçilmiş milletvekilleri var. Bu İzmir'e ve İzmirlilere bir hakarettir. Bunu düzeltmeye davet ediyorum sayın Bakan'ı."

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine yönelik sözlerinden sonra dün sosyal medya hesabından kalpaklı Atatürk fotoğrafı paylaşmıştı

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yunanistan, Türkiye, İzmir, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Tacettin Bayır'dan "İzmir İşgal Altında" Diyen Bakan Kurum'a Tepki: "Bu İzmir'e ve İzmirlilere Hakarettir" - Son Dakika
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